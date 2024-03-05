ФОТО: Протестующие фермеры в Праге высыпали навоз перед зданием правительства



Мероприятие было организовано представителями Аграрной палаты Чешской Республики и Сельскохозяйственного союза, а также поддержано представителями Общества молодых аграриев и Чешско-Моравского союза сельскохозяйственных предпринимателей. Ожидается, что в Прагу сегодня прибудут сотни единиц техники, которая начала прибывать в 6 часов утра со стороны Вестеца, Кнежева, Новой Весы II и Летнян.







В отличие от протеста некоторых фермеров в середине февраля, когда была перекрыта главная магистраль, 7 марта фермеры должны были проехать через Летну к правительственной канцелярии. Однако утром фермеры высыпали навоз перед зданием правительства и перекрыли набережную Эдварда Бенеша.





У протестующих фермеров есть пять требований. Они хотят поддержать занятость в сельской местности, не сокращать поддержку защиты животных и вернуть налогообложение земли на уровень, существовавший до принятия правительственного пакета консолидации, или не облагать налогом европейские операционные субсидии. Еще одно требование — активная защита интересов чешских фермеров в связи с торговым соглашением с Украиной, и пятое — максимально возможное увеличение экстренной помощи фермерам, если это разрешит Еврокомиссия.

Десятки полицейских следят за ходом мероприятия в Праге.