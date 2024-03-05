ФОТО: Протестующие фермеры в Праге высыпали навоз перед зданием правительства
7 марта 2024
09:00
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В четверг, 7 марта, в Праге проходит очередная акция протеста фермеров. С раннего утра в столицу съезжаются сотни единиц техники. Изначально предполагалось, что акция протеста будет более мирной, сельскохозяйственная техника должна была просто проехать по улицам. Однако фермеры незапланированно высыпали навоз перед зданием правительства. Полиция объявила о нетерпимости к ним и проверяет протестующих водителей на предмет нарушений.
Мероприятие было организовано представителями Аграрной палаты Чешской Республики и Сельскохозяйственного союза, а также поддержано представителями Общества молодых аграриев и Чешско-Моравского союза сельскохозяйственных предпринимателей. Ожидается, что в Прагу сегодня прибудут сотни единиц техники, которая начала прибывать в 6 часов утра со стороны Вестеца, Кнежева, Новой Весы II и Летнян.
В отличие от протеста некоторых фермеров в середине февраля, когда была перекрыта главная магистраль, 7 марта фермеры должны были проехать через Летну к правительственной канцелярии. Однако утром фермеры высыпали навоз перед зданием правительства и перекрыли набережную Эдварда Бенеша.
У протестующих фермеров есть пять требований. Они хотят поддержать занятость в сельской местности, не сокращать поддержку защиты животных и вернуть налогообложение земли на уровень, существовавший до принятия правительственного пакета консолидации, или не облагать налогом европейские операционные субсидии. Еще одно требование — активная защита интересов чешских фермеров в связи с торговым соглашением с Украиной, и пятое — максимально возможное увеличение экстренной помощи фермерам, если это разрешит Еврокомиссия.
Десятки полицейских следят за ходом мероприятия в Праге.
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