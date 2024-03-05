ФОТО: В тоннеле в Праге трактор с чешским флагом столкнулся с автомобилем



Около 700 тракторов прибыли в чешскую столицу утром в четверг, недовольные фермеры провели акцию протеста перед зданием правительства, а также проехались по мегаполису.





Авария произошла вскоре после 13:00. Сначала туннель был полностью закрыт, но позже по нему можно было проехать в направлении от Летны к центру.







«Согласно первоначальной информации, трактор двигался в противоположном направлении», — сообщил iDNES.cz пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина, добавив, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения.





«Мы принимаем меры по факту аварии между трактором и легковым автомобилем в Летенском тоннеле. Обошлось без пострадавших», — написали пражские пожарные а сети X в 13:30.





Полностью движение в тоннеле восстановилось около 15:40.





В четверг по Праге проехало около 700 тракторов, управляемых недовольными фермерами. Они засыпали навозом трамвайные пути в центре города и затруднили работу общественного транспорта. Водитель, вываливший навоз, был задержан полицией.