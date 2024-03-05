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ФОТО: В тоннеле в Праге трактор с чешским флагом столкнулся с автомобилем

Новости 420on
7 марта 2024
17:45
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Трактор и автомобиль столкнулись в Летенском тоннеле днем 7 марта. На месте происшествия работали подразделения IZS, движение в тоннеле было ограничено примерно на два часа.
Около 700 тракторов прибыли в чешскую столицу утром в четверг, недовольные фермеры провели акцию протеста перед зданием правительства, а также проехались по мегаполису.

Авария произошла вскоре после 13:00. Сначала туннель был полностью закрыт, но позже по нему можно было проехать в направлении от Летны к центру.

«Согласно первоначальной информации, трактор двигался в противоположном направлении», — сообщил iDNES.cz пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина, добавив, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы принимаем меры по факту аварии между трактором и легковым автомобилем в Летенском тоннеле. Обошлось без пострадавших», — написали пражские пожарные а сети X в 13:30.

Полностью движение в тоннеле восстановилось около 15:40.

В четверг по Праге проехало около 700 тракторов, управляемых недовольными фермерами. Они засыпали навозом трамвайные пути в центре города и затруднили работу общественного транспорта. Водитель, вываливший навоз, был задержан полицией.
Сельское хозяйство ЧР Прага протест дтп Чехия Автомобили

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