До конца лета водители не смогут проехать по Баррандовскому мосту в направлении от Страконицкой
9 марта 2024
14:00
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Начиная с 9 марта, водители больше не смогут проехать по Баррандовскому мосту со стороны Страконицкой улицы. Причина - закрытие рампы в связи с началом ремонта моста в этом году в понедельник, 11 марта. Водители будут вынуждены пользоваться объездными путями или выезжать в направлении на Лиговар. Дорожные бригады также будут готовить дополнительные знаки для ограничения движения, необходимого для реконструкции. Подготовка знаков продлится до утра понедельника, когда на мост начнет въезжать тяжелая техника, необходимая для ремонта.
Закрытие северной части моста в направлении Смихова начнется в понедельник утром. Работы продлятся до конца летних каникул. Несколько лет ремонта моста завершатся в этом году, изначально работы планировались на следующий год.
Сначала дорожники начнут ремонт на правой полосе в направлении от Браника к Смихову. Водители будут пользоваться тремя полосами вместо четырех. Примерно в июне они перейдут на левую полосу. Количество полос останется прежним, и водители будут ездить по уже отремонтированной части.
Реконструкция Баррандовского моста началась три года назад, когда были отремонтированы нижнюю часть моста и опоры. Работы на южной части моста в направлении от Смихова до Браника проводились в прошлом и позапрошлом году. Изначально TSK планировала ремонт на следующий год, но наконец-то сможет выполнить его в этом году. В следующем году дорожные инженеры будут проводить только те восстановительные работы, которые не ограничат движение.
Баррандовский мост состоит из двух мостов: южного, по которому движутся автомобили в направлении от Смихова к Бранику, и северного, по которому движутся автомобили в обратном направлении. Мост 1983 года еще не был полностью отремонтирован. Ежедневно по нему проезжает 140 000 автомобилей, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.
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