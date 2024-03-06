До конца лета водители не смогут проехать по Баррандовскому мосту в направлении от Страконицкой

Закрытие северной части моста в направлении Смихова начнется в понедельник утром. Работы продлятся до конца летних каникул. Несколько лет ремонта моста завершатся в этом году, изначально работы планировались на следующий год.





Сначала дорожники начнут ремонт на правой полосе в направлении от Браника к Смихову. Водители будут пользоваться тремя полосами вместо четырех. Примерно в июне они перейдут на левую полосу. Количество полос останется прежним, и водители будут ездить по уже отремонтированной части.





Реконструкция Баррандовского моста началась три года назад, когда были отремонтированы нижнюю часть моста и опоры. Работы на южной части моста в направлении от Смихова до Браника проводились в прошлом и позапрошлом году. Изначально TSK планировала ремонт на следующий год, но наконец-то сможет выполнить его в этом году. В следующем году дорожные инженеры будут проводить только те восстановительные работы, которые не ограничат движение.





Баррандовский мост состоит из двух мостов: южного, по которому движутся автомобили в направлении от Смихова к Бранику, и северного, по которому движутся автомобили в обратном направлении. Мост 1983 года еще не был полностью отремонтирован. Ежедневно по нему проезжает 140 000 автомобилей, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.