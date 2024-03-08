Почему жители Чехии не спешат покупать летние шины, несмотря на теплую погоду

«Водители все еще осторожничают из-за угрозы ранних утренних заморозков. Что касается интереса к замене шин, то обычно переломным моментом бывает Пасха. В этом году она приходится на рубеж марта и апреля, то есть на то время, когда по закону заканчивается срок использования зимних шин. Поэтому мы ожидаем, что в это время интерес к „переобувке“ будет самым высоким», — сказал ČTK Йиржи Крал из Pneumatiky.cz.



По его словам, шины большого размера в этом году дешевле, чем в прошлом, у большинства брендов. Марка Dunlop, которая сохраняет свою ценовую политику с зимнего сезона, снизила цены на шины меньших размеров. Финский производитель шин Nokian Tyres также сделал шаг назад, решив прошлогоднюю проблему с доступностью своих шин.



По словам ритейлера, интерес к покупке более дешевых шин экономкласса преобладает. Что касается всесезонных шин, то лучше всего дела обстоят в среднем классе, в частности, благодаря брендам Kleber и Nexen, продажи которых в этом сегменте выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.



В этом году на цены на шины, скорее всего, негативно повлияет кризис в Красном море, из-за которого доставка с января подорожала в несколько раз. Речь идет не только о шинах азиатских производителей, но и других брендах, которые импортируют материалы из Азии для своего производства. «В то же время снижение курса кроны по отношению к евро не слишком помогает нам в Чехии», — говорит Крал.



В конце марта перестанет действовать закон, обязывающий использовать зимние шины, если на дороге лежит сплошной слой снега, льда или инея. Обычно рекомендуется переходить на летние шины, когда температура стабильно превышает семь градусов по Цельсию.