Почему жители Чехии не спешат покупать летние шины, несмотря на теплую погоду
11 марта 2024
21:00
266
В этом году, несмотря на относительно теплую погоду, сезон покупки летних шин задерживается на одну-две недели. Переломным моментом для покупки шин станет Пасха в конце марта — начале апреля. Об этом ČTK сообщили в компании Pneumatiky.cz.
«Водители все еще осторожничают из-за угрозы ранних утренних заморозков. Что касается интереса к замене шин, то обычно переломным моментом бывает Пасха. В этом году она приходится на рубеж марта и апреля, то есть на то время, когда по закону заканчивается срок использования зимних шин. Поэтому мы ожидаем, что в это время интерес к „переобувке“ будет самым высоким», — сказал ČTK Йиржи Крал из Pneumatiky.cz.
По его словам, шины большого размера в этом году дешевле, чем в прошлом, у большинства брендов. Марка Dunlop, которая сохраняет свою ценовую политику с зимнего сезона, снизила цены на шины меньших размеров. Финский производитель шин Nokian Tyres также сделал шаг назад, решив прошлогоднюю проблему с доступностью своих шин.
По словам ритейлера, интерес к покупке более дешевых шин экономкласса преобладает. Что касается всесезонных шин, то лучше всего дела обстоят в среднем классе, в частности, благодаря брендам Kleber и Nexen, продажи которых в этом сегменте выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.
В этом году на цены на шины, скорее всего, негативно повлияет кризис в Красном море, из-за которого доставка с января подорожала в несколько раз. Речь идет не только о шинах азиатских производителей, но и других брендах, которые импортируют материалы из Азии для своего производства. «В то же время снижение курса кроны по отношению к евро не слишком помогает нам в Чехии», — говорит Крал.
В конце марта перестанет действовать закон, обязывающий использовать зимние шины, если на дороге лежит сплошной слой снега, льда или инея. Обычно рекомендуется переходить на летние шины, когда температура стабильно превышает семь градусов по Цельсию.
По его словам, шины большого размера в этом году дешевле, чем в прошлом, у большинства брендов. Марка Dunlop, которая сохраняет свою ценовую политику с зимнего сезона, снизила цены на шины меньших размеров. Финский производитель шин Nokian Tyres также сделал шаг назад, решив прошлогоднюю проблему с доступностью своих шин.
По словам ритейлера, интерес к покупке более дешевых шин экономкласса преобладает. Что касается всесезонных шин, то лучше всего дела обстоят в среднем классе, в частности, благодаря брендам Kleber и Nexen, продажи которых в этом сегменте выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.
В этом году на цены на шины, скорее всего, негативно повлияет кризис в Красном море, из-за которого доставка с января подорожала в несколько раз. Речь идет не только о шинах азиатских производителей, но и других брендах, которые импортируют материалы из Азии для своего производства. «В то же время снижение курса кроны по отношению к евро не слишком помогает нам в Чехии», — говорит Крал.
В конце марта перестанет действовать закон, обязывающий использовать зимние шины, если на дороге лежит сплошной слой снега, льда или инея. Обычно рекомендуется переходить на летние шины, когда температура стабильно превышает семь градусов по Цельсию.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
11 МАРТА 2024
350
В то время как популярность отложенных платежей постепенно растет, количество выпущенных кредитных карт сокращается. И те и другие предлагают схожие услуги.
16:30
11 МАРТА 2024
355
Авторы и художники с точки зрения налогообложения считаются самозанятыми, даже если у них нет свидетельства о регистрации. Авторство в качестве дополнительного дохода к основной работе с...
15:00
11 МАРТА 2024
305
Железные дороги Германии сегодня снова будут парализованы из-за очередной забастовки машинистов Deutsche Bahn (DB). Машинисты грузовых поездов прекратят работу на 24 часа сегодня вечером, а во...
13:30
11 МАРТА 2024
729
Для составления экспертного заключения авторы использовали материалы, скачанные из интернета. «Экспертное заключение — это экспертная работа от А до Я», — оправдывается автор. Однако сервер...
11:25
11 МАРТА 2024
972
Полиция Чехии проверяет анонимную угрозу от пока неизвестного злоумышленника. Он угрожает начать стрельбу в зданиях университетов, если его условия не будут выполнены. Полицейские в различных...
08:00
11 МАРТА 2024
262
Реальная заработная плата в Чехии в этом году может вырасти примерно на 3-4%. Рост должен начаться в первом квартале. Об этом заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS) в эфире CNN Prima News....
18:00
10 МАРТА 2024
1618
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рискует быть «отрезанным от финансовой системы США», если будет помогать финансировать российских военных. Об этом предупредило Министерство финансов...
16:00
9 МАРТА 2024
522
Чешский национальный банк (ЧНБ) в прошлом году изъял 4 305 поддельных банкнот и монет различных валют. Это более чем в два раза больше, чем в 2022 году, когда было изъято 1 980 подделок....
14:00
9 МАРТА 2024
771
Начиная с 9 марта водители больше не смогут проехать по Баррандовскому мосту со стороны Страконицкой улицы. Причина — закрытие рампы в связи с началом ремонта моста в этом году в понедельник, 11...
12:00
9 МАРТА 2024
2333
Все больше чехов во время праздников выезжают за границу, и Пасха не является исключением. По данным большинства продавцов авиабилетов, интерес к полетам на пасхальные праздники вырос на 6-40% по...
11:00
9 МАРТА 2024
916
ПРЕЗИДЕНТ СЛОВАКИИ ПОСЕТИТ ПРАГУ 18 МАРТА, ВМЕСТЕ С ПЕТРОМ ПАВЕЛОМ ОНА БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА
В понедельник, 18 марта, Прагу посетит президент Словакии Зузана Чапутова. Она встретится со своим чешским коллегой Петром Павелом, вместе с которым посетит премьеру фильма «Это Гавел, вы слышите...
19:30
8 МАРТА 2024
1345
Председатель оппозиционного движения ANO Бабиш сегодня в нижней палате парламента вновь раскритиковал премьер-министра Петра Фиалу (ODS) за приостановку чешско-словацких межправительственных...
16:30
8 МАРТА 2024
1261
Чехи и словаки прекращают разговаривать друг с другом, пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita в ответ на сделанное в среду заявление чешского правительства о приостановке межправительственных...
13:30
8 МАРТА 2024
448
Скандинавская страна отметила свое вступление в НАТО, торжественно передав протокол о присоединении на хранение в Государственный департамент США.
11:00
8 МАРТА 2024
2497
Участники детских банд гоняются за своими сверстниками по Яблонцу-над-Нисоу и требуют денег за то, что не будут их избивать. Цель этого комментария — не что иное, как попытка дисциплинировать как...