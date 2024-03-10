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За демонтаж памятника Коневу главе администрации Праги 6 грозит до пяти лет тюрьмы в России

Новости 420on
13 марта 2024
09:30
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Следователи в России возбудили уголовное дело против 50 политиков и высокопоставленных чиновников из Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши за разрушение памятников советским солдатам. В Чехии бывшему мэру Праги-6 Ондрею Коларжу (TOP 09) и его преемнику на этом посту Якубу Старку (ODS) предъявлены обвинения в демонтаже памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге в 2020 году. Если они будут признаны виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы в России.
Помимо Коларжа и Старка, под российское обвинение попали министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, бывший министр экономики Латвии Янис Витенбергс, глава комитета по обороне и безопасности латвийского парламента Юрис Ранканс и депутат литовского парламента Повилс Урбши.

Все они, как и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и ее министр иностранных дел Таймар Петеркоп, находятся в розыске в России за разрушение памятников советским солдатам. По словам премьер-министра Каллас, это обычная тактика запугивания.

Telegram-канал SHOT, на который ссылается большинство российских СМИ, освещающих это дело, сообщил, что вышеупомянутые чиновники обвиняются «по статье 243.3 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)».

Помимо дела о пражском памятнике маршалу Коневу, SHOT напоминает о памятнике советскому ученому и академику Мстиславу Келдышу, который был демонтирован властями Риги (Латвия).

Советский маршал Иван Конев (1897-1973) не только лишился своего памятника в чешской столице, но и перестал быть почетным гражданином Праги, которым он был с июня 1945 года. 

Это было связано с некоторыми его проблематичными действиями, такими как бомбардировка города Млада-Болеслава 9 мая 1945 года на следующий день после окончания войны или его участие в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году. 

Он также работал в Берлине с 1961 по 1962 год во время так называемого Второго Берлинского кризиса, который завершился возведением Берлинской стены.

В 2020 году Прага 6 убрала его статую с площади Интербригад в районе Бубенеч, а бывшая улица Коневова в Праге 3 с октября 2023 года переименована в честь первого мэра Жижкова Карела Хартига.
Чехия памятник Прага Россия

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