Пражская транспортная компания отменила выбор победителя на строительство второй части метро D

Совет директоров Пражской транспортной компании (DPP) 13 марта отменил выбор победителя тендера на строительство второго участка метро D.





«Таким образом, оценочная комиссия повторно рассмотрит первоначально выигранное предложение ассоциации компаний во главе с Subterra», — сообщил Даниэль Шабик, глава пресс-службы DPP.





Выбор победителя был аннулирован в прошлом году Управлением по защите конкуренции (ÚOHS). Тендер был оспорен консорциумом PORR, VINCI и Marti (PVM), который транспортная компания исключила из конкурса из-за предполагаемых ошибок в рекомендациях.





Как выяснила тогда редакция Seznam Zprávy, по мнению Антимонопольного ведомства, компания Subterra не должна была выигрывать тендер стоимостью 30 млрд крон на строительство еще одного участка пражского метро.





По мнению ведомства, в своем предложении она предоставила информацию, в достоверности которой у властей возникли серьезные сомнения. В частности, речь шла об опыте ключевых менеджеров, которые должны были руководить сложным строительством, а также ссылках на объекты (тоннели), которые компания якобы строила в прошлом.





В 84-страничном документе прокуратура обратила внимание на несоответствия, на которые Seznam Zprávy указывал в серии статей осенью.