RegioJet начал продажи билетов на поезда из Праги в украинский Чоп
15 марта 2024
22:00
178
Компания RegioJet анонсировала новую международную железнодорожную линию. Это будет прямое сообщение между Прагой и украинским городом Чоп в Закарпатской области. Линия начнет работу со среды, 27 марта, продажа билетов уже идет.
О подготовке к новому сообщению объявила в ноябре прошлого года компания «Укрзализныця», которая будет сотрудничать с RegioJet на этом маршруте.
Новое сообщение Прага — Кошице — Чоп станет еще одной альтернативой линии Прага — Пршемысль для поездок к украинской границе без ночной пересадки на другой поезд. В Чопе будет гарантирована пересадка на другие рейсы украинского государственного перевозчика.
По мнению RegioJet, самым большим преимуществом соединения будет простота пересечения границы между Словакией и Украиной, где не нужно ждать в очередях на границе, как в случае с автобусами.
«Это первое 100% коммерческое сообщение между Европейским Союзом и Украиной», — сказала представитель компании Александра Яноушек Костржикова.
Преимущества одной колеи
RegioJet воспользуется тем, что до Чопа из Словакии можно добраться по рельсам колеи 1 435 мм. «На станции в Чопе мы инвестируем в их инфраструктуру свои деньги, это подарок украинскому народу», — заявил в прошлом году владелец RegioJet Радим Янчура.
По его словам, компания хотела бы в будущем продлить сообщение до Мукачево без необходимости пересадки на другие поезда.
На маршруте будут использоваться как спальные, так и кресельные вагоны. Пассажиры будут получать завтрак и ужин по тарифу. RegioJet добавит прямые автобусы к ночным рейсам на существующей линии Прага — Кошице, которая будет продолжаться от Кошице до Чопа.
Первый рейс будет выполняться по маршруту Прага (21:38) — Кошице (6:38) — Чоп (9:35 по пражскому времени или 10:35 по украинскому времени) в среду, 27 марта. В обратном направлении из Чопа (17:35 по украинскому времени, или 16:35 по нашему времени) через Кошице (20:14) в Прагу (5:57) первый поезд отправится в четверг, 28 марта. Поезд будет курсировать ежедневно.
Вместимость поезда вначале будет составлять три вагона. Это два спальных вагона с классами Sleeper, Women’s Sleeper и Custom Coupe. В то же время на каждом маршруте будет курсировать один сидячий вагон класса Standard.
Стоимость билетов составляет от 459 крон (18,9 евро) за место или от 740 крон (30,9 евро) за спальное место.
В 2023 году компания RegioJet перевезет более 230 000 пассажиров на линии Прага — Пршемысль. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличится на 60%, сообщает перевозчик. Средняя заполняемость рейсов составила 85%.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
15 МАРТА 2024
604
До 60 человек погибли, пытаясь пересечь Средиземное море между Ливией и Италией. Об этом сообщают выжившие, которые были спасены в среду после семи дней в море кораблем неправительственной...
15:00
15 МАРТА 2024
362
Некоторым клиентам Komerční banka в мобильном приложении были показаны платежи в швейцарских франках, которые они не совершали. По словам представителей банка, это была просто ошибка отображения,...
14:00
15 МАРТА 2024
573
ИЗВЕСТНЫЙ РЭПЕР НАПАДАЛ НА ЖЕНЩИН В ПРАГЕ. СУД НАЗНАЧИЛ ЕМУ УСЛОВНЫЙ СРОК И ОТПРАВИЛ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Суд приговорил 31-летнего мужчину к четырем месяцам лишения свободы с отсрочкой на полтора года за беспричинное нападение на пять женщин подряд на улицах Праги. Он бил жертв по лицу, одно из...
09:30
15 МАРТА 2024
3347
ВОЙНА В УКРАИНЕ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ГОДАМИ. ЕСЛИ ВСЕ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ КРЫМ, БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ, НА ЭТО УЙДУТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, СЧИТАЕТ АНАЛИТИК
Российские войска перешли в наступление на территории Украины, что признал в середине февраля командующий украинскими войсками Александр Сырский. Продвижение российских войск под Авдеевкой...
08:00
15 МАРТА 2024
1517
«ОН ВЫСАСЫВАЕТ КРОВЬ ИЗ МОЕЙ ЗЕМЛИ». РУССКИЕ В ИЗГНАНИИ ОЖИДАЮТ, ЧТО ПУТИН СКОРО ПРИМЕТ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, одержит очередную победу на фальсифицированных президентских выборах, которые пройдут в конце недели. Голосование, которое пройдет в тени...
22:00
14 МАРТА 2024
1899
Масла в огонь чешско-словацких отношений подлил кандидат в президенты Словакии Штефан Гарабин, который на встрече с избирателями в Зволене заявил, что в случае избрания он не совершит свой первый...
21:00
14 МАРТА 2024
584
Хотя случай нападения на человека с радужным флагом в Ческе-Будеевице вызвал большой резонанс в начале декабря и даже был прокомментирован министром внутренних дел Чехии Витом Ракушаном (STAN),...
20:00
14 МАРТА 2024
663
Украинским войскам больше не нужно экономить артиллерийские снаряды. Чешская инициатива пришлась как нельзя кстати. Получив в свое распоряжение гранаты, украинцы перестали отступать на фронте и...
19:30
14 МАРТА 2024
481
Инфляция с начала года пока опережает прогнозы Чешского национального банка (ЧНБ). В феврале рост потребительских цен упал до 2%, что является долгосрочным целевым показателем центрального банка....
18:00
14 МАРТА 2024
444
За последнюю неделю дизельное топливо в Чехии подешевело, в то время как цена на бензин за последние две недели практически не изменилась. В настоящее время литр самого ходового бензина Natural 95...
16:30
14 МАРТА 2024
2899
«Почему чехи меня не любят, что я им сделал?». Этот детский вопрос, как сообщается, довольно часто задают в пльзеньском общественном центре, занимающемся помощью украинцам.
12:30
14 МАРТА 2024
1295
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на территории Чехии голосование на выборах президента РФ будет проводиться досрочно для всех избирателей 15...
10:30
14 МАРТА 2024
687
Выбор победителя — компании Subterra из группы Metrostav — был аннулирован в прошлом году прокуратурой. Тогда в ведомство обратилась проигравший участник тендера, который заявил, что Subterra...
08:00
14 МАРТА 2024
431
Komerční banka начнет выплачивать деньги кредиторам обанкротившегося Sberbank CZ в понедельник, 18 марта. По словам конкурсного управляющего Иржины Лужовой, почти 57 миллиардов крон будут...
21:00
13 МАРТА 2024
522
Европа все еще не предпринимает достаточных усилий, чтобы ответить на вызов российской агрессии. Министры иностранных дел Чехии и Польши Ян Липавский и Радослав Сикорский написали об этом в статье...