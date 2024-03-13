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RegioJet начал продажи билетов на поезда из Праги в украинский Чоп

Новости 420on
15 марта 2024
22:00
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Компания RegioJet анонсировала новую международную железнодорожную линию. Это будет прямое сообщение между Прагой и украинским городом Чоп в Закарпатской области. Линия начнет работу со среды, 27 марта, продажа билетов уже идет.
О подготовке к новому сообщению объявила в ноябре прошлого года компания «Укрзализныця», которая будет сотрудничать с RegioJet на этом маршруте.

Новое сообщение Прага — Кошице — Чоп станет еще одной альтернативой линии Прага — Пршемысль для поездок к украинской границе без ночной пересадки на другой поезд. В Чопе будет гарантирована пересадка на другие рейсы украинского государственного перевозчика.

По мнению RegioJet, самым большим преимуществом соединения будет простота пересечения границы между Словакией и Украиной, где не нужно ждать в очередях на границе, как в случае с автобусами.

«Это первое 100% коммерческое сообщение между Европейским Союзом и Украиной», — сказала представитель компании Александра Яноушек Костржикова.

Преимущества одной колеи

RegioJet воспользуется тем, что до Чопа из Словакии можно добраться по рельсам колеи 1 435 мм. «На станции в Чопе мы инвестируем в их инфраструктуру свои деньги, это подарок украинскому народу», — заявил в прошлом году владелец RegioJet Радим Янчура.

По его словам, компания хотела бы в будущем продлить сообщение до Мукачево без необходимости пересадки на другие поезда.

На маршруте будут использоваться как спальные, так и кресельные вагоны. Пассажиры будут получать завтрак и ужин по тарифу. RegioJet добавит прямые автобусы к ночным рейсам на существующей линии Прага — Кошице, которая будет продолжаться от Кошице до Чопа.

Первый рейс будет выполняться по маршруту Прага (21:38) — Кошице (6:38) — Чоп (9:35 по пражскому времени или 10:35 по украинскому времени) в среду, 27 марта. В обратном направлении из Чопа (17:35 по украинскому времени, или 16:35 по нашему времени) через Кошице (20:14) в Прагу (5:57) первый поезд отправится в четверг, 28 марта. Поезд будет курсировать ежедневно.

Вместимость поезда вначале будет составлять три вагона. Это два спальных вагона с классами Sleeper, Women’s Sleeper и Custom Coupe. В то же время на каждом маршруте будет курсировать один сидячий вагон класса Standard.

Стоимость билетов составляет от 459 крон (18,9 евро) за место или от 740 крон (30,9 евро) за спальное место.

В 2023 году компания RegioJet перевезет более 230 000 пассажиров на линии Прага — Пршемысль. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличится на 60%, сообщает перевозчик. Средняя заполняемость рейсов составила 85%.
поезда Чехия Чешские железные дороги Украина Прага украинцы

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