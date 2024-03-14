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В Праге сожгли макет головы Путина во время акции протеста

Новости 420on
17 марта 2024
18:35
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17 марта на Вацлавской площади в Праге десятки людей приняли участие в акции протеста против президента РФ Владимира Путина по случаю окончания президентских выборов в России. У метро «Мустек» был установлен куб с надписью «Прага против Путина». В конце мероприятия участники сожгли макет головы Путина.
Мероприятие было организовано группой Kulturus в воскресенье после полудня. Организаторы установили на площади куб с лозунгами «Прага против Путина» и Prague against Putin. Время проведения акции было выбрано с учетом даты трехдневных выборов в России, которая два года назад вторглась в Украину. Президентские выборы завершаются в воскресенье.

«У нас две цели акции. Первая — это солидарность с российской оппозицией, которая проводила акцию протеста на избирательных участках, поэтому мы и начали в 12 часов. Вторая цель — показать чехам и украинцам, что русские в Праге выступают против Путина, поддерживают Украину и против войны», — сказал организатор Антон Литвин.

Модель куба была выбрана организаторами по образцу той, которую использовал в своих кампаниях недавно скончавшийся российский оппозиционный политик Алексей Навальный. На кубе размещены тексты на чешском, русском и английском языках, в которых организаторы объясняют, почему они проводят это мероприятие. В тексте также говорится, что на самом деле у россиян нет выбора на президентских выборах, поскольку оппозиционные кандидаты были исключены.

Люди принесли российские флаги, с которых стерли красный цвет, оставив только синюю полосу между двумя белыми. Этот флаг используется оппозицией в качестве выражения неодобрения режима Путина.
Путин протест Вацлавская площадь Прага выборы президент Россия Чехия

Комментарии:
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Pavel 18 марта 2024 02:49
Какая акция на участках в 12 часов? Бред! Путин выбран 87% Россиян. И это факт!
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