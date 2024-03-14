В Праге сожгли макет головы Путина во время акции протеста

Мероприятие было организовано группой Kulturus в воскресенье после полудня. Организаторы установили на площади куб с лозунгами «Прага против Путина» и Prague against Putin. Время проведения акции было выбрано с учетом даты трехдневных выборов в России, которая два года назад вторглась в Украину. Президентские выборы завершаются в воскресенье.



«У нас две цели акции. Первая — это солидарность с российской оппозицией, которая проводила акцию протеста на избирательных участках, поэтому мы и начали в 12 часов. Вторая цель — показать чехам и украинцам, что русские в Праге выступают против Путина, поддерживают Украину и против войны», — сказал организатор Антон Литвин.



Модель куба была выбрана организаторами по образцу той, которую использовал в своих кампаниях недавно скончавшийся российский оппозиционный политик Алексей Навальный. На кубе размещены тексты на чешском, русском и английском языках, в которых организаторы объясняют, почему они проводят это мероприятие. В тексте также говорится, что на самом деле у россиян нет выбора на президентских выборах, поскольку оппозиционные кандидаты были исключены.



Люди принесли российские флаги, с которых стерли красный цвет, оставив только синюю полосу между двумя белыми. Этот флаг используется оппозицией в качестве выражения неодобрения режима Путина.