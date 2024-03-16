Вранье о количестве владельцев подержанных автомобилей обошлось покупателям в 3 миллиарда

«Если принять во внимание тот факт, что в прошлом году было продано 671 000 подержанных автомобилей по средней цене 304 700 крон, то с помощью простой математики можно сделать вывод, что покупатели переплатили реальную стоимость подержанных автомобилей, проданных в прошлом году, на 3,07 миллиарда крон, что является огромной суммой», — сказал директор Cebia Мартин Пайер.



Выяснить, сколько предыдущих владельцев было у автомобиля, не так-то просто. Ранее в Чехии можно было это выяснить по большому техническому паспорту. Однако с этого года технические паспорта были заменены единым документом, и информация о предыдущих владельцах недоступна ни на сайте Министерства транспорта, ни в специальном приложении, содержащем информацию из большого технического паспорта.



В Cebia считают, что доля автомобилей, для которых дилеры лгут о количестве предыдущих владельцев, будет расти. «Многие люди слышат об этом, а возможность проверить правдивость такой информации очень ограниченна. Это играет на руку мошенникам», — сказал Пайер, добавив, что людям в большей степени стоит беспокоиться об авариях и повреждениях, а также о реальном пробеге.



Продажи подержанных автомобилей на чешском рынке в прошлом году выросли на 1,5% и составили 671 000 машин. Средняя цена выросла на 5,8%, до 304 700 крон. В основном продавались автомобили чешского происхождения. Количество автомобилей, импортированных в прошлом году, снизилось на 4,5% и составило 153 913 штук.