Вранье о количестве владельцев подержанных автомобилей обошлось покупателям в 3 миллиарда
19 марта 2024
16:30
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Ложная информация о количестве владельцев продаваемых подержанных автомобилей обошлась покупателям в Чехии в прошлом году в 3 миллиарда крон. Около трети автомобилей имеют только одного владельца, что увеличивает их цену примерно на 5%. В прошлом году в Чехии было продано 671 000 подержанных автомобилей по средней цене более 300 000 крон. Это следует из данных, которыми располагает чешское информационное агентство Cebia.
«Если принять во внимание тот факт, что в прошлом году было продано 671 000 подержанных автомобилей по средней цене 304 700 крон, то с помощью простой математики можно сделать вывод, что покупатели переплатили реальную стоимость подержанных автомобилей, проданных в прошлом году, на 3,07 миллиарда крон, что является огромной суммой», — сказал директор Cebia Мартин Пайер.
Выяснить, сколько предыдущих владельцев было у автомобиля, не так-то просто. Ранее в Чехии можно было это выяснить по большому техническому паспорту. Однако с этого года технические паспорта были заменены единым документом, и информация о предыдущих владельцах недоступна ни на сайте Министерства транспорта, ни в специальном приложении, содержащем информацию из большого технического паспорта.
В Cebia считают, что доля автомобилей, для которых дилеры лгут о количестве предыдущих владельцев, будет расти. «Многие люди слышат об этом, а возможность проверить правдивость такой информации очень ограниченна. Это играет на руку мошенникам», — сказал Пайер, добавив, что людям в большей степени стоит беспокоиться об авариях и повреждениях, а также о реальном пробеге.
Продажи подержанных автомобилей на чешском рынке в прошлом году выросли на 1,5% и составили 671 000 машин. Средняя цена выросла на 5,8%, до 304 700 крон. В основном продавались автомобили чешского происхождения. Количество автомобилей, импортированных в прошлом году, снизилось на 4,5% и составило 153 913 штук.
Выяснить, сколько предыдущих владельцев было у автомобиля, не так-то просто. Ранее в Чехии можно было это выяснить по большому техническому паспорту. Однако с этого года технические паспорта были заменены единым документом, и информация о предыдущих владельцах недоступна ни на сайте Министерства транспорта, ни в специальном приложении, содержащем информацию из большого технического паспорта.
В Cebia считают, что доля автомобилей, для которых дилеры лгут о количестве предыдущих владельцев, будет расти. «Многие люди слышат об этом, а возможность проверить правдивость такой информации очень ограниченна. Это играет на руку мошенникам», — сказал Пайер, добавив, что людям в большей степени стоит беспокоиться об авариях и повреждениях, а также о реальном пробеге.
Продажи подержанных автомобилей на чешском рынке в прошлом году выросли на 1,5% и составили 671 000 машин. Средняя цена выросла на 5,8%, до 304 700 крон. В основном продавались автомобили чешского происхождения. Количество автомобилей, импортированных в прошлом году, снизилось на 4,5% и составило 153 913 штук.
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