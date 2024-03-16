Движение «Чехия против бедности» проведет 23 марта в Праге антиправительственную акцию протеста

Об этом сегодня на пресс-конференции заявили председатель партии PRO Йиндржих Райхл и бывший заместитель председателя ČSSD и новый член руководства PRO Михал Гашек. Они хотят заполнить Вацлавскую площадь, и Райхл надеется, что придет больше людей, чем на предыдущие мероприятия.





Эта акция протеста следует за тремя демонстрациями тех же организаторов. В последний раз тысячи людей протестовали против правительства в Праге 16 сентября прошлого года. После двухчасового мероприятия на Вацлавской площади они прошли маршем на Летну. До этого тысячи людей собирались в прошлом году 16 апреля и 11 марта. После мартовской демонстрации некоторые участники попытались снять украинский флаг с Национального музея.





По словам Райхла, ситуация, которая привела к созыву граждан в прошлом году, не улучшается, поэтому он призвал граждан собраться в Праге в субботу в 14:00. Марш не планируется, но организаторы хотят полностью заполнить Вацлавскую площадь.





Правительство доказало, что оно не компетентно руководить Чешской Республикой, заявил сегодня Райхл. По его словам, кабинет министров потерял мандат на управление и не пользуется доверием граждан. «Мы не можем позволить себе еще два года правления Петра Фиалы», — сказал он. По словам Гашека, нынешнее правительство — худшее в истории Чешской Республики.





По словам Гашека, правительство беспрецедентно испортило отношения между Чехией и Словакией. После заседания кабинета министров на позапрошлой неделе Фиала объявил, что запланированное совместное заседание кабинетов министров двух стран не состоится из-за того, что правительства резко разделились во взглядах на конфликт в Украине и поддержку пострадавшего государства. Гашек и Райхл написали открытое письмо премьер-министру Словакии Роберту Фицо, в котором высоко оценили отношения между двумя странами. По словам Гашека, на демонстрации у людей будет возможность поставить свои подписи под этим письмом.





Райхл отказался назвать демонстрацию пророссийской, заявив, что протест направлен на решение национальных проблем. Он также заявил, что конфликт в Украине не имеет военного решения и что в интересах страны, в которую вторглась Россия, заключить соглашение о прекращении огня и положить конец убийствам людей и растрате ресурсов.