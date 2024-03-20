Суд раскрыл причину оправдания украинца по делу о смерти цыгана в Брно

«В действиях, как доказано, нет признаков преступления. Действия произошли не так, как описано в обвинительном заключении», — заявила председатель палаты Дита Ржепкова.



Согласно обвинительному заключению, подсудимый возле трамвайной остановки напал с ножом и ранил трех человек, которые попали в больницу. Один из них позже скончался. Убитым оказался молодой человек цыганской национальности. Вскоре среди части цыганской общины начала распространяться ненависть к украинцам, а инцидент 10 июня прошлого года вызвал беспорядки в Брно.



Суд начал рассмотрение дела в середине декабря прошлого года, когда допросил Рогозина и двух потерпевших. Тогда Рогозин рассказал, что он и его друзья ехали в трамвае на фейерверк, но в этот момент группа других людей начала шуметь. По его словам, они включали музыку, шумели и качались на поручнях. «Когда это стало невыносимо, я попросил их остановиться», — сказал тогда обвиняемый. Конфликт завязался в трамвае, где он слышал ругательства в свой адрес, и продолжился после того, как он вышел. По его словам, группа из трех человек напала на него, и он достал нож и попросил их оставить его в покое. Как сообщается, он размахнулся ножом, заявив, что даже не заметил, что ударил кого-то.



Двое потерпевших, дававших показания в суде, рассказали о поведении группы в трамвае: они выпивали и пели, а Рогозин кричал на них и угрожал им кулаком. «Мы ехали в вагоне, курили, играла музыка, группа была примерно 15-16 человек. Потом мы вышли и напали на парня», — описал ситуацию один из пострадавших.