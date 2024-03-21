Тысячи людей приняли участие в антиправительственном протесте в Праге. Прозвучали заявления против Украины
23 марта 2024
17:30
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Несколько тысяч противников правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS) собрались на Вацлавской площади в Праге в субботу днем. Мероприятие, организованное ассоциацией "Чехия против бедности" и партией PRO, было направлено на то, чтобы дать кабинету министров мнимую отставку. Мероприятие стало продолжением прошлогодних демонстраций, собравших тысячи людей.
Демонстранты заполнили верхнюю часть Вацлавской площади в субботу днем. Организаторы заявляют, что избранное правительство игнорирует потребности граждан, ограничивает свободу слова и создает угрозу безопасности. "Мы сильны, решительны и вместе сможем преодолеть любые препятствия", - говорят организаторы.
На демонстрации неоднократно выступали председатель партии PRO Йиндржих Райхл. Он критиковал, в частности, президента Петра Павла, которого он назвал "позором страны" и "политической марионеткой". "Мы не будем подчиняться Брюсселю и Вашингтону", - заявил он в своей речи. Он также отверг принятие единой европейской валюты, климатическую политику Европейского союза, систему квот на выбросы и планируемый запрет на двигатели внутреннего сгорания.
Он также жестко высказался в адрес украинцев. "Мы не хотим, чтобы здесь продолжало действовать государство временной защиты для украинских беженцев. Давайте посмотрим правде в глаза, подавляющее большинство из них не бегут от войны, это экономические мигранты, которые пользуются тем, что здесь им лучше", - кричал Райхл в микрофон.
Война в Украине, по его словам, ведется только для того, чтобы отрезать Европу от российского сырья и связать ее с США. Если нам нужен дешевый газ, давайте покупать его у "Газпрома". Это лучший вариант, и мы не боимся говорить об этом", - воскликнул он. "Антироссийские санкции не работают, это абсолютная чушь", - сказал он, добавив, что презирает людей, которые носят украинские флаги.
После 15:00 полиции пришлось разрешить несколько конфликтов. Примерно в 16:30 зазвучал национальный гимн, и люди ушли с Вацлавской площади.
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