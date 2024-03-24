Строительство железнодорожной станции в аэропорту Праги получило разрешение на проектирование
26 марта 2024
13:30
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Железнодорожная администрация Чехии (SŽ) получила окончательное решение о зонировании для строительства железнодорожной станции Прага — аэропорт имени Вацлава Гавела. Об этом сообщил сегодня в сети X директор организации Йиржи Свобода.
Станция станет частью запланированного железнодорожного сообщения между Прагой, аэропортом и Кладно. На отдельных участках линии SŽ рассчитывает на строительство в форме проекта PPP. Проект модернизации железной дороги от Праги до Кладно с присоединением аэропорта Рузине состоит примерно из 10 сооружений, часть из которых уже завершена, а часть находится в стадии строительства. Линия Прага — Кладно должна быть полностью модернизирована в 2029 или 2030 году, а ее стоимость составит около 50 миллиардов крон.
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