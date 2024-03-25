Уберите «Милку» с прилавков, требуют украинцы в Германии

Активисты организации Viche, объединяющей молодых украинцев, проживающих в Германии, выступили с таким призывом в письме, адресованном руководству компаний Rewe и Edeka, управляющих крупными сетями супермаркетов в Германии. Среди прочего, они отреагировали на то, что компания Milka в Германии в последние дни запустила рекламную кампанию под лозунгом «Сделаем Пасху более нежной».





Mondelez продолжает производить сладости в России на трех фабриках, несмотря на данные ранее обещания, утверждают активисты. «Такие компании, как Mondelez, тем самым косвенно финансируют незаконную войну России против Украины», — говорится в обращении, которое цитирует журнал Focus.





«Мы рассчитываем на вашу поддержку, чтобы показать Mondelez, что морали есть место в общественной жизни. Особенно если учесть, что Россия продолжает совершать военные преступления на Украине», — говорится в письме.





Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАПК) в мае прошлого года уже внесло Mondelez в список «сторонников международной войны». Помимо Milka, в группу Mondelez, чья штаб-квартира по зарубежной деятельности находится в Чикаго, входят бренды Oreo, Toblerone и Ritz.





В письме активисты также критикуют недавние комментарии главы Mondelez Дирка Ван де Пута, сделанные им в интервью Financial Times. Он заявил, что акционеры морально не обеспокоены тем, что компании продолжают производить продукцию в России.





«Они были бы более обеспокоены, если бы у компании был крупный бизнес в России, нарушение которого могло бы существенно повлиять на их инвестиции», — сказал Ван де Пут. В прошлом году на долю предприятий Mondelez в России пришлось менее трех процентов продаж группы по сравнению с четырьмя процентами в 2022 году.





Ван де Пут отстаивает свое решение о продолжении деятельности в России, заявляя, что те, кто покинул страну, оставили свои активы «друзьям» президента России Владимира Путина. По словам Ван де Пута, они принесут больше денег в военный кошелек Путина, чем Mondelez в виде налогов.