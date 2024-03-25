Уберите «Милку» с прилавков, требуют украинцы в Германии
26 марта 2024
22:00
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В преддверии приближающейся Пасхи украинские активисты в Германии призвали сети супермаркетов убрать с полок шоколадные конфеты марки Milka. По их мнению, эта мера должна действовать до тех пор, пока американский концерн Mondelez, которому принадлежит производитель указанного продукта, не уйдет из России.
Активисты организации Viche, объединяющей молодых украинцев, проживающих в Германии, выступили с таким призывом в письме, адресованном руководству компаний Rewe и Edeka, управляющих крупными сетями супермаркетов в Германии. Среди прочего, они отреагировали на то, что компания Milka в Германии в последние дни запустила рекламную кампанию под лозунгом «Сделаем Пасху более нежной».
Mondelez продолжает производить сладости в России на трех фабриках, несмотря на данные ранее обещания, утверждают активисты. «Такие компании, как Mondelez, тем самым косвенно финансируют незаконную войну России против Украины», — говорится в обращении, которое цитирует журнал Focus.
«Мы рассчитываем на вашу поддержку, чтобы показать Mondelez, что морали есть место в общественной жизни. Особенно если учесть, что Россия продолжает совершать военные преступления на Украине», — говорится в письме.
Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАПК) в мае прошлого года уже внесло Mondelez в список «сторонников международной войны». Помимо Milka, в группу Mondelez, чья штаб-квартира по зарубежной деятельности находится в Чикаго, входят бренды Oreo, Toblerone и Ritz.
В письме активисты также критикуют недавние комментарии главы Mondelez Дирка Ван де Пута, сделанные им в интервью Financial Times. Он заявил, что акционеры морально не обеспокоены тем, что компании продолжают производить продукцию в России.
«Они были бы более обеспокоены, если бы у компании был крупный бизнес в России, нарушение которого могло бы существенно повлиять на их инвестиции», — сказал Ван де Пут. В прошлом году на долю предприятий Mondelez в России пришлось менее трех процентов продаж группы по сравнению с четырьмя процентами в 2022 году.
Ван де Пут отстаивает свое решение о продолжении деятельности в России, заявляя, что те, кто покинул страну, оставили свои активы «друзьям» президента России Владимира Путина. По словам Ван де Пута, они принесут больше денег в военный кошелек Путина, чем Mondelez в виде налогов.
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