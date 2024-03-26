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В центре Праги горит здание у Главпочтамта, густой дым виден из других районов города

Новости 420on
28 марта 2024
12:38
719
Густой дым поднимается изнутри здания в центральной части Вацлавской площади в Праге. На месте пожара работают 16 пожарных команд. Согласно предварительной информации, загорелась крыша отеля, который находится по соседству с главным зданием Чешской почты на улице Йидришска.
«В одном из дворов на Вацлавской площади произошел пожар. Мы не знаем источника, у нас несколько сообщений», — сказал представитель пражских пожарных Войтех Сосна. На месте происшествия работают 16 подразделений.

По словам Сосны, горит кровля на крыше дома, и для тушения пожара используется высотное оборудование. Густой черный дым виден со всех концов Праги.

Из-за сильного пожара остановлено движение трамваев, вся улица перекрыта.

«Горит отремонтированный отель, полиция эвакуировала работников. Мы перекрыли прилегающие улицы, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд техники», — сообщила представитель полиции Ева Кропачова. Для наблюдения за ситуацией также был вызван вертолет с тепловизором.
Чехия пожар Прага центр Праги

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