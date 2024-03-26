В центре Праги горит здание у Главпочтамта, густой дым виден из других районов города

«В одном из дворов на Вацлавской площади произошел пожар. Мы не знаем источника, у нас несколько сообщений», — сказал представитель пражских пожарных Войтех Сосна. На месте происшествия работают 16 подразделений.





По словам Сосны, горит кровля на крыше дома, и для тушения пожара используется высотное оборудование. Густой черный дым виден со всех концов Праги.





Из-за сильного пожара остановлено движение трамваев, вся улица перекрыта.



«Горит отремонтированный отель, полиция эвакуировала работников. Мы перекрыли прилегающие улицы, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд техники», — сообщила представитель полиции Ева Кропачова. Для наблюдения за ситуацией также был вызван вертолет с тепловизором.