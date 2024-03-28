Во время Пасхи чешская полиция чаще будет проверять водителей

29 марта, 9:30 утра. Два патруля дорожной полиции стоят перед Баррандовским мостом в направлении центра города. Движение интенсивное, водители едут очень медленно.





Одна из водителей решает проехать по полосе, предназначенной для такси или общественного транспорта, чтобы сэкономить время. Полицейский останавливает ее.





«Сегодня вы будете оштрафованы на 200 крон», — объявляет полицейский и спрашивает, есть ли у водителя наличные деньги. Женщина отвечает, что есть, и соглашается на штраф.





«Я не совершила ошибку, я знала о ней. Я тороплюсь, а там большая очередь. Я думаю, что проверки на Пасху — это правильно», — говорит женщина, ожидая в своей машине, пока полиция выпишет штраф.





Сотрудники дорожной полиции останавливают водителя, у которого нет регистрационного знака спереди. Каждому остановленному водителю они дают «передышку». Однако за утро они не остановили ни одного водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.





У одной из женщин-водителей все было в порядке. Она не возражала против проверки. «Это правильно, они должны быть здесь. Некоторые водители ужасно водят в наши дни», — говорит она.





Полицейские также проверили несколько таксистов или помогли пенсионеру, чья машина сломалась прямо перед ними, и помогли ему выбраться на обочину.





Некоторые водители были не согласны с действиями полиции. Один из остановленных был мужчиной, который сказал, что проверки его беспокоят. «Я не желаю вам хорошей Пасхи», — сказал он полицейским, несмотря на то, что с ним все в порядке.





Иржи Душек, начальник отдела службы дорожной полиции, рассказал Seznam Zprávy, на что в основном обращают внимание сотрудники во время проверок.





«Контроль водителей будет сосредоточен на превышении скорости, запрете на вождение в нетрезвом состоянии, движении по полосам и проверке документов», — пояснил он.





Полиция будет проверять водителей по всей стране в усиленном режиме до понедельника.





«Пасха — один из самых рискованных периодов на наших дорогах. Большое количество пассажиров, длительные поездки и различные привычки вождения — все это может привести к повышению риска дорожно-транспортных происшествий. Поэтому наша приоритетная задача — обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение наших граждан», — сказала Хана Рубашова, пресс-секретарь полицейского президиума.