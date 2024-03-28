Мошенники придумали новый трюк. Они крадут деньги клиента из банкомата и без карты
1 апреля 2024
12:30
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Криминалисты в Праге обнаружили новый способ, с помощью которого мошенники могут снимать чужие деньги в банкомате, не имея при себе платежной карты. Они используют беспроводную технологию NFC и поддельное банковское приложение для мобильных телефонов. На прошлой неделе полиция арестовала мужчину, подозреваемого в незаконном снятии десятков тысяч крон с помощью этого метода.
Пресс-секретарь полиции Праги Рихард Грдина сообщил об этом случае.
Утром 20 марта в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине в маске, который несколько раз снимал деньги в банкомате в Праге 1. При себе у иностранца было более 160 000 крон наличными.
Тем временем в полицейский участок пришла женщина, с карты которой кто-то снял 40 000 крон. Во время допроса преступники выяснили новый способ, с помощью которого мошенники могут лишать людей денег. Например, они рассылают жертвам SMS-сообщения о якобы переплате налогов, которые содержат ссылку на страницу, где получатель должен ввести свои данные для входа в интернет-банк. Если он это сделает, ему позвонит якобы сотрудник банка и, заявив, что счет взломан, заставит жертву установить на мобильный телефон поддельное банковское приложение.
После загрузки приложения и входа в систему пострадавший прикладывает платежную карту к своему мобильному телефону, но сигнал NFC передается на другое мобильное устройство, с которым следующий мошенник находится у банкомата и может спокойно снять деньги. Технология NFC обычно используется для совершения беспроводных платежей с помощью карты, хранящейся в телефоне.
Поскольку мошенники имеют доступ к интернет-банкингу жертвы, для них не составит труда изменить лимит защиты на карте, чтобы снимать большие суммы. Если им не удастся убедить жертву загрузить поддельное банковское приложение, они переведут деньги на другой счет, к которому у них есть доступ.
22-летний иностранец, чей арест помог сыщикам раскрыть этот метод, находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с несанкционированным измерением, подделкой и изменением платежного средства, за что ему грозит до восьми лет за решеткой.
«В данном случае трем последним жертвам очень повезло, что детективы нашли у него наличные деньги и они могут получить компенсацию», — добавил представитель полиции. По его словам, жертв может быть больше, их призывают обращаться в ближайшее отделение полиции.
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