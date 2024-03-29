Семь человек погибли в авариях за пасхальные выходные — больше всего с 2016 года
2 апреля 2024
09:30
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В эти пасхальные выходные на дорогах погибло больше всего людей с 2016 года, согласно предварительной статистике полиции. В предыдущие годы число жертв в авариях на праздник Пасхи колебалось от двух до шести человек.
Семь человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Чехии за длинные пасхальные выходные с пятницы по понедельник этого года, что стало самым большим показателем с 2016 года. В 2023 году в авариях в пасхальные выходные погибли два человека. Таковы предварительные данные полицейской статистики. В предыдущие годы число жертв аварий в пасхальные праздники колебалось от двух до шести человек. В 2016 году, когда Страстная пятница впервые стала государственным праздником, число погибших составило семь человек, столько же, сколько и в этом году. В этом году в Страстную пятницу, которая выпала на 29 марта, в авариях не погиб ни один человек. Затем в субботу полицейские зарегистрировали три аварии, а в воскресенье — четыре. Пасхальное воскресенье также стало самым трагичным днем в марте этого года. В понедельник в стране пока не было ни одного ДТП со смертельным исходом.
Март принес несколько рекордно теплых дней, а теплая и солнечная погода привлекает мотоциклистов. Три мотоциклиста стали жертвами аварий в пасхальные выходные. Один мотоциклист погиб в субботу в районе Находа, столкнувшись с легковым автомобилем между деревнями Нови-Плес и Расошки. Еще один мотоциклист погиб в субботу возле Нова-Рабине в Бенешовском районе, врезавшись в ограждение, а третий — в воскресенье в окрестностях Гавличкова-Брода, столкнувшись с автомобилем на дороге I/34 между Йитковым и Ждирцем-над-Доубравой.
В выходные дни несколько водителей автомобилей погибли в результате наезда на твердое препятствие при съезде с дороги. Например, вскоре после полуночи в воскресенье легковой автомобиль съехал с дороги на строительной площадке в Брно, где один человек погиб, а двое попали в больницу с травмами после столкновения с траверсой. Также в воскресенье в Домажлице погибла 18-летняя девушка-водитель, которая не справилась с управлением на повороте и врезалась в дерево.
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