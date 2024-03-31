Мэрия Праги купит произведения искусства для размещения в вестибюлях метро
3 апреля 2024
09:30
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Почти 34 миллиона крон вложит столица в покупку произведений искусства для общественного пространства. Это инсталляция из уличных фонарей скульптора Криштофа Кинтеры, которая будет состоять примерно из 120 экземпляров ламп из разных стран под строящимся Дворецким мостом. Администрация Праги также приобретет работу Synapse художника Яна Поша для вестибюля станции метро Florenc (линия C).
Под Дворецким мостом, строительство которого обойдется более чем в 1 миллиард крон, лампы Кинтеры, по утверждению городских властей, станут чем-то вроде ботанического сада. «Сумма инвестиций составляет 15 миллионов крон», — сказал заместитель мэра Йиржи Поспишил (TOP 09) после того, как совет утвердил план.
Инсталляция Кинтеры будет состоять из нескольких десятков уличных фонарей со всего мира, собранных в рамках проекта Light Removes Darkness.
По словам заместителя мэра Праги Зденека Гржиба, за установку новой работы в вестибюле метро Прага заплатит еще больше — 18,7 миллиона крон. Synapse Яна Поша победил в конкурсе «Свет для метро» в прошлом году. Работа призвана завершить текущие сложные строительные работы, в ходе которых заменяется потолочное перекрытие. Пош создал скульптуру, напоминающую своими электрическими разрядами нервную сеть или систему общественного транспорта.
По словам Поша, скульптура будет размещена на стене напротив главной лестницы метро, чтобы раскрываться по мере продвижения по лестнице и стать частью ежедневного путешествия. Формат и стиль произведения оживят и расширят существующую мозаику «Битва при Соколове», создавая мост между историей и настоящим столичного региона, ранее описывал свои намерения Пош.
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