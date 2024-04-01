Началось массовое уничтожение крыс в пражских каналах. Используют более 13 тонн яда
3 апреля 2024
18:00
413
Пражское управление водоснабжения и канализации начало регулярную ликвидацию крыс по всей Праге.
По словам представителей компании, в канализации живут миллионы крыс, и 13,5ы тонны приманки позволят снизить их численность до разумного уровня. Работы начнутся на Градчанах, Малой Стране и в районе И. П. Павлова. Ядовитые ловушки будут расставлены рабочими у канализационных отверстий по всей Праге до середины сентября.
На этой неделе они будут также установлены в районах Жижков и Браник.
«За этим последуют другие места, которые мы согласовали с муниципалитетом и отдельными районами города», — сообщил в пресс-релизе Томаш Мражек, пресс-секретарь Пражского водопровода и канализации.
13,5 тонны ловушек готовы к установке на 13 500 канализационных отверстий. Приманки Hubex, которые подходят для влажной среды, содержат, например, крошки хлебобулочных изделий, кукурузные обрезки, шоколад, жир и активный ингредиент под названием антикоагулянт. Как отметил Мразек, приманки будут размещены в канализационной системе и на поверхности.
Во время акции, а также в конце октября дезинсекторы проверят места с повышенной численностью крыс и обработают их в соответствии с дополнительными заявками санитарного и экологического отделов Праги. «В канализационной сети Праги обитает несколько миллионов крыс. Благодаря регулярной дезинсекции нам удается поддерживать численность крыс на приемлемом уровне. К сожалению, много крыс также обитает на поверхности вокруг мусорных баков и в неочищенных зеленых зонах, куда жители выбрасывают мусор», — сказал Мразек. Он добавил, что строительная деятельность также выводит животных на поверхность. Проблемными также являются места, где обитают бездомные.
На этой неделе они будут также установлены в районах Жижков и Браник.
«За этим последуют другие места, которые мы согласовали с муниципалитетом и отдельными районами города», — сообщил в пресс-релизе Томаш Мражек, пресс-секретарь Пражского водопровода и канализации.
13,5 тонны ловушек готовы к установке на 13 500 канализационных отверстий. Приманки Hubex, которые подходят для влажной среды, содержат, например, крошки хлебобулочных изделий, кукурузные обрезки, шоколад, жир и активный ингредиент под названием антикоагулянт. Как отметил Мразек, приманки будут размещены в канализационной системе и на поверхности.
Во время акции, а также в конце октября дезинсекторы проверят места с повышенной численностью крыс и обработают их в соответствии с дополнительными заявками санитарного и экологического отделов Праги. «В канализационной сети Праги обитает несколько миллионов крыс. Благодаря регулярной дезинсекции нам удается поддерживать численность крыс на приемлемом уровне. К сожалению, много крыс также обитает на поверхности вокруг мусорных баков и в неочищенных зеленых зонах, куда жители выбрасывают мусор», — сказал Мразек. Он добавил, что строительная деятельность также выводит животных на поверхность. Проблемными также являются места, где обитают бездомные.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
3 АПРЕЛЯ 2024
543
Полиция проводит расследование в отношении Павла Крживки, бывшего председателя региональной организации Партии зеленых в Пардубицах, за то, что он надевал толстовку с большой белой буквой «Z»,...
16:30
3 АПРЕЛЯ 2024
387
Этот год ознаменовался изменением цен на электроэнергию, и многие домохозяйства недавно получили или скоро получат новый план счетов за электроэнергию. Большинство из этих людей доплатят...
09:30
3 АПРЕЛЯ 2024
338
Почти 34 миллиона крон вложит столица в покупку произведений искусства для общественного пространства. Это инсталляция из уличных фонарей скульптора Криштофа Кинтеры, которая будет состоять...
22:00
2 АПРЕЛЯ 2024
1229
Каждый избирательный срок чешская Конституция и Хартия основных прав и свобод сталкиваются с попытками политиков внести в них поправки. Сейчас, например, некоторые из них хотят лучше защитить воду,...
21:00
2 АПРЕЛЯ 2024
1515
В этом году «апрельская» погода с перепадами температур наступила уже в марте, который, по словам метеорологов, был выше среднего по температуре и от среднего до ниже среднего по количеству...
19:30
2 АПРЕЛЯ 2024
1036
Сегодня российский суд вновь продлил срок содержания под стражей российско-американской журналистки Алсу Курмашевой, которая работает на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, — до задержания она...
18:00
2 АПРЕЛЯ 2024
843
Переплата за электричество или газ после годового перерасчета может составлять несколько тысяч крон. И только от клиента зависит, как с ней поступить. Крупные поставщики сообщают, что люди могут...
15:00
2 АПРЕЛЯ 2024
686
Местный пенсионер-инвалид пришел в Пардубицкий центр занятости с очень четким требованием. Он потребовал оказать ему чрезвычайную срочную материальную помощь в размере 140 000 крон, чтобы он мог...
12:00
2 АПРЕЛЯ 2024
707
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
11:15
2 АПРЕЛЯ 2024
8104
Хотя экономическое положение некоторых жителей Чехии не столь радужно, от отпуска они отказываться не собираются — многие планируют отправиться за границу. Чехи, а также иностранцы с ПМЖ и...
10:30
2 АПРЕЛЯ 2024
467
В понедельник, 1 апреля, пожарные в Злинском крае приняли участие в более чем 40 спасательных операциях, связанных с погодными условиями. Сильный ветер ломал и выкорчевывал деревья в лесах и...
09:30
2 АПРЕЛЯ 2024
777
В эти пасхальные выходные на дорогах погибло больше всего людей с 2016 года, согласно предварительной статистике полиции. В предыдущие годы число жертв в авариях на праздник Пасхи колебалось от...
16:30
1 АПРЕЛЯ 2024
1023
Доверие к армии среди населения Чехии снижается уже четвертый год подряд. Сейчас армии доверяют 62%, что является самым низким показателем с 2008 года. Молодые люди в возрасте до 29 лет доверяют...
15:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1685
Защитники животных критикуют компанию Albert за то, что она вводит покупателей в заблуждение в рекламе курицы и придерживается двойных стандартов в требованиях к ее выращиванию. То, что принято в...
12:30
1 АПРЕЛЯ 2024
2465
Криминалисты в Праге обнаружили новый способ, с помощью которого мошенники могут снимать чужие деньги в банкомате, не имея при себе платежной карты. Они используют беспроводную технологию NFC и...