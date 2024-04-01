Началось массовое уничтожение крыс в пражских каналах. Используют более 13 тонн яда

По словам представителей компании, в канализации живут миллионы крыс, и 13,5ы тонны приманки позволят снизить их численность до разумного уровня. Работы начнутся на Градчанах, Малой Стране и в районе И. П. Павлова. Ядовитые ловушки будут расставлены рабочими у канализационных отверстий по всей Праге до середины сентября.



На этой неделе они будут также установлены в районах Жижков и Браник.



«За этим последуют другие места, которые мы согласовали с муниципалитетом и отдельными районами города», — сообщил в пресс-релизе Томаш Мражек, пресс-секретарь Пражского водопровода и канализации.



13,5 тонны ловушек готовы к установке на 13 500 канализационных отверстий. Приманки Hubex, которые подходят для влажной среды, содержат, например, крошки хлебобулочных изделий, кукурузные обрезки, шоколад, жир и активный ингредиент под названием антикоагулянт. Как отметил Мразек, приманки будут размещены в канализационной системе и на поверхности.



Во время акции, а также в конце октября дезинсекторы проверят места с повышенной численностью крыс и обработают их в соответствии с дополнительными заявками санитарного и экологического отделов Праги. «В канализационной сети Праги обитает несколько миллионов крыс. Благодаря регулярной дезинсекции нам удается поддерживать численность крыс на приемлемом уровне. К сожалению, много крыс также обитает на поверхности вокруг мусорных баков и в неочищенных зеленых зонах, куда жители выбрасывают мусор», — сказал Мразек. Он добавил, что строительная деятельность также выводит животных на поверхность. Проблемными также являются места, где обитают бездомные.