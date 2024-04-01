Агрессор в пражском метро бил пассажиров, полиция ищет свидетелей
4 апреля 2024
09:30
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Агрессивный 29-летний мужчина без причины напал на людей в пражском метро. Некоторых он оскорблял только словесно, а других бил кулаками, локтями или ногами. Одному из пассажиров удалось вытолкнуть мужчину из поезда, но тот выместил свою злость на закрытой двери. Сотрудники полиции задержали агрессора на следующей станции. Сейчас они просят найти свидетелей его буйства.
Мужчина начал нападать на людей на станции «Флоренц» около семи часов вечера 1 марта. Он беспричинно оскорблял людей в метро и нападал на всех вокруг, причем его агрессия постепенно нарастала.
«Он оттолкнул одного из пассажиров в пересадочном вестибюле, ударил его локтем в область плеча и продолжил путь на платформу. Там он вошел в прибывающий поезд, направляющийся в сторону станции метро "Черный Мост", и сразу же начал словесно и очень грубо оскорблять находившихся внутри пассажиров, даже плюнул в одну женщину», — сказал представитель полиции Рихард Грдина. Мужчина, который защищал женщину, вытолкнул агрессора из поезда.
Когда изгнанный дебошир оказался на платформе, он начал стучать в дверь метро, которую пытался открыть. Затем он подошел к другому мужчине, ожидавшему на платформе, и ударил его ногой в живот. Сразу после этого он ударил другого мужчину по лицу, вызвав кровотечение.
После нападений, свидетелями которых стали еще несколько человек, мужчина снова сел в поезд и уехал. На следующей станции его ждал полицейский патруль, который его задержал. Сотрудники уголовного розыска предъявили 29-летнему мужчине обвинение в совершении преступления по второму пункту статьи «массовые беспорядки», за которое в случае осуждения ему грозит до трех лет лишения свободы, сказал Грдина.
Для выяснения обстоятельств дела криминалистам необходимо опросить как можно больше людей, на которых напал преступник. Грдина просит сообщить о нападении, позвонив по номеру 158.
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