Агрессор в пражском метро бил пассажиров, полиция ищет свидетелей

Мужчина начал нападать на людей на станции «Флоренц» около семи часов вечера 1 марта. Он беспричинно оскорблял людей в метро и нападал на всех вокруг, причем его агрессия постепенно нарастала.





«Он оттолкнул одного из пассажиров в пересадочном вестибюле, ударил его локтем в область плеча и продолжил путь на платформу. Там он вошел в прибывающий поезд, направляющийся в сторону станции метро "Черный Мост", и сразу же начал словесно и очень грубо оскорблять находившихся внутри пассажиров, даже плюнул в одну женщину», — сказал представитель полиции Рихард Грдина. Мужчина, который защищал женщину, вытолкнул агрессора из поезда.





Когда изгнанный дебошир оказался на платформе, он начал стучать в дверь метро, которую пытался открыть. Затем он подошел к другому мужчине, ожидавшему на платформе, и ударил его ногой в живот. Сразу после этого он ударил другого мужчину по лицу, вызвав кровотечение.





После нападений, свидетелями которых стали еще несколько человек, мужчина снова сел в поезд и уехал. На следующей станции его ждал полицейский патруль, который его задержал. Сотрудники уголовного розыска предъявили 29-летнему мужчине обвинение в совершении преступления по второму пункту статьи «массовые беспорядки», за которое в случае осуждения ему грозит до трех лет лишения свободы, сказал Грдина.





Для выяснения обстоятельств дела криминалистам необходимо опросить как можно больше людей, на которых напал преступник. Грдина просит сообщить о нападении, позвонив по номеру 158.