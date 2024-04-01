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Начался снос части Либеньского моста в Праге

Новости 420on
4 апреля 2024
11:30
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В четверг утром строители начали сносить Либеньский мост в районе улицы Воцтаржова. Это часть системы Либеньского моста, который должен был быть заменен новым сооружением. Состояние моста оказалось хуже, чем предполагалось.
По словам заместителя мэра Зденека Гржиба, в среду, когда шла подготовка к сносу, «конструкцию немного подтолкнули, и она начала падать». Конструкция начала разрушаться, и работы пришлось ускорить. К утру четверга конструкция примерно 100-летнего моста с необычайно широкой аркой была практически разрушена.

«Далее последует снос моста через Шторхову улицу, затем будет снесен мост через Воцтаржову улицу. Снос должен завершиться в сентябре, после чего будет построен новый мост. Это займет около двух лет», — сказал Гржиб.

«Мы рассчитываем, что эти работы продлятся до сентября», — подтвердил Мартин Кулгавы, директор по строительству компании Metrostav, выступающей в качестве подрядчика.

Дальнейшие работы находятся в стадии проектирования, поэтому, по словам Йозефа Рихтера, заместителя директора Технического управления коммуникаций, пока невозможно сказать, когда будет отремонтирован весь Либеньский мост, включая его часть над Влтавой.
мост Прага строительство Чехия

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