Начался снос части Либеньского моста в Праге

По словам заместителя мэра Зденека Гржиба, в среду, когда шла подготовка к сносу, «конструкцию немного подтолкнули, и она начала падать». Конструкция начала разрушаться, и работы пришлось ускорить. К утру четверга конструкция примерно 100-летнего моста с необычайно широкой аркой была практически разрушена.





«Далее последует снос моста через Шторхову улицу, затем будет снесен мост через Воцтаржову улицу. Снос должен завершиться в сентябре, после чего будет построен новый мост. Это займет около двух лет», — сказал Гржиб.





«Мы рассчитываем, что эти работы продлятся до сентября», — подтвердил Мартин Кулгавы, директор по строительству компании Metrostav, выступающей в качестве подрядчика.





Дальнейшие работы находятся в стадии проектирования, поэтому, по словам Йозефа Рихтера, заместителя директора Технического управления коммуникаций, пока невозможно сказать, когда будет отремонтирован весь Либеньский мост, включая его часть над Влтавой.