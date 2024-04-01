Начался снос части Либеньского моста в Праге
4 апреля 2024
11:30
292
В четверг утром строители начали сносить Либеньский мост в районе улицы Воцтаржова. Это часть системы Либеньского моста, который должен был быть заменен новым сооружением. Состояние моста оказалось хуже, чем предполагалось.
По словам заместителя мэра Зденека Гржиба, в среду, когда шла подготовка к сносу, «конструкцию немного подтолкнули, и она начала падать». Конструкция начала разрушаться, и работы пришлось ускорить. К утру четверга конструкция примерно 100-летнего моста с необычайно широкой аркой была практически разрушена.
«Далее последует снос моста через Шторхову улицу, затем будет снесен мост через Воцтаржову улицу. Снос должен завершиться в сентябре, после чего будет построен новый мост. Это займет около двух лет», — сказал Гржиб.
«Мы рассчитываем, что эти работы продлятся до сентября», — подтвердил Мартин Кулгавы, директор по строительству компании Metrostav, выступающей в качестве подрядчика.
Дальнейшие работы находятся в стадии проектирования, поэтому, по словам Йозефа Рихтера, заместителя директора Технического управления коммуникаций, пока невозможно сказать, когда будет отремонтирован весь Либеньский мост, включая его часть над Влтавой.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
4 АПРЕЛЯ 2024
840
Агрессивный 29-летний мужчина без причины напал на людей в пражском метро. Некоторых он оскорблял только словесно, а других бил кулаками, локтями или ногами. Одному из пассажиров удалось вытолкнуть...
19:30
3 АПРЕЛЯ 2024
1067
Полиция проводит расследование в отношении Павла Крживки, бывшего председателя региональной организации Партии зеленых в Пардубице, за то, что он надевал толстовку с большой белой буквой «Z»,...
18:00
3 АПРЕЛЯ 2024
632
Пражское управление водоснабжения и канализации начало регулярную ликвидацию крыс по всей Праге.
16:30
3 АПРЕЛЯ 2024
581
Этот год ознаменовался изменением цен на электроэнергию, и многие домохозяйства недавно получили или скоро получат новый план счетов за электроэнергию. Большинство из этих людей доплатят...
09:30
3 АПРЕЛЯ 2024
391
Почти 34 миллиона крон вложит столица в покупку произведений искусства для общественного пространства. Это инсталляция из уличных фонарей скульптора Криштофа Кинтеры, которая будет состоять...
22:00
2 АПРЕЛЯ 2024
1339
Каждый избирательный срок чешская Конституция и Хартия основных прав и свобод сталкиваются с попытками политиков внести в них поправки. Сейчас, например, некоторые из них хотят лучше защитить воду,...
21:00
2 АПРЕЛЯ 2024
1619
В этом году «апрельская» погода с перепадами температур наступила уже в марте, который, по словам метеорологов, был выше среднего по температуре и от среднего до ниже среднего по количеству...
19:30
2 АПРЕЛЯ 2024
1114
Сегодня российский суд вновь продлил срок содержания под стражей российско-американской журналистки Алсу Курмашевой, которая работает на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, — до задержания она...
18:00
2 АПРЕЛЯ 2024
887
Переплата за электричество или газ после годового перерасчета может составлять несколько тысяч крон. И только от клиента зависит, как с ней поступить. Крупные поставщики сообщают, что люди могут...
15:00
2 АПРЕЛЯ 2024
722
Местный пенсионер-инвалид пришел в Пардубицкий центр занятости с очень четким требованием. Он потребовал оказать ему чрезвычайную срочную материальную помощь в размере 140 000 крон, чтобы он мог...
12:00
2 АПРЕЛЯ 2024
759
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
11:15
2 АПРЕЛЯ 2024
8133
Хотя экономическое положение некоторых жителей Чехии не столь радужно, от отпуска они отказываться не собираются — многие планируют отправиться за границу. Чехи, а также иностранцы с ПМЖ и...
10:30
2 АПРЕЛЯ 2024
495
В понедельник, 1 апреля, пожарные в Злинском крае приняли участие в более чем 40 спасательных операциях, связанных с погодными условиями. Сильный ветер ломал и выкорчевывал деревья в лесах и...
09:30
2 АПРЕЛЯ 2024
805
В эти пасхальные выходные на дорогах погибло больше всего людей с 2016 года, согласно предварительной статистике полиции. В предыдущие годы число жертв в авариях на праздник Пасхи колебалось от...
16:30
1 АПРЕЛЯ 2024
1046
Доверие к армии среди населения Чехии снижается уже четвертый год подряд. Сейчас армии доверяют 62%, что является самым низким показателем с 2008 года. Молодые люди в возрасте до 29 лет доверяют...