Полумарафон 6 апреля ограничит движение в Праге
5 апреля 2024
13:00
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Традиционный полумарафон «Прага 2024», который пройдет в субботу, 6 апреля, потребует ограничения движения автомобилей, которое затронет в основном центральную часть столицы. Забег также повлияет на работу общественного транспорта.
Важным новшеством забега этого года, в котором примут участие 15 000 человек, будет старт и финиш на Бубенской набережной рядом с рыночным павильоном Голешовице в Праге 7, где также будут расположены объекты инфраструктуры. Старт запланирован на 10:00, а финиш ожидается около 13:00. Маршрут пройдет через Прагу 1, 2, 5, 7 и 8, в основном в окрестностях реки Влтавы.
Заранее будет введен запрет на парковку в соответствующих районах. Маршрут забега должен быть свободен в целях безопасности участников: если на месте останутся автомобили, их увезут на эвакуаторе.
Дороги, по которым будут бежать участники, закроют для движения транспорта во время забега. Движение будет контролироваться полицией. Улицы и перекрестки вдоль маршрута забега закроют поэтапно с 9:00 до 13:30.
Бубенская набережная (от улицы Комунарду до Аргентинской улицы) и улица Комунарду (между набережной и Ятечной улицей) будут закрыты с утра 5 апреля до вечера 6 апреля.
В Праге 1 будут закрыты Чехов мост, улица 17 ноября, площадь Яна Палаха, Кржижовницкая площадь, набережная Сметаны, мост Легии, набережная Масарика, Народни, 28 октября, На Пршикопе, Целетна, Староместская площадь, Парижская улица, набережная Дворжака, набережная Людвика Свободы и Тешновский тоннель.
В Праге 2 будут закрыты Йираскув мост и набережная Рашинова, в Праге 5 — набрежная Яначкова, Денценгоферовы сады и улицы Зборовска, Сворности и Страконицкая. В Праге 7 забег пройдет по Ятечни, Бубенской набережной, набережной Эдварда Бенеша, набережной Капитана Яроша, улице Янковцова и Либеньскому мосту. В Праге 8 будут закрыты улицы Шторхова, Воцтаржова и Роганская набережная.
В связи с марафоном также будет ограничено движение некоторых трамваев и автобусов. С 4:30 пятницы до 6 вечера субботы будут изменены маршруты трамваев 1, 6, 12, 14 и линии X25. Информация об изменениях размещена на сайте Транспортной компании столицы.
Подробная информация о полумарафоне «Прага 2024», включая информацию о движении транспорта, доступна на сайте организатора мероприятия.
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