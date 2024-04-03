Пражский марафон пришлось прекратить — десяткам участников стало плохо из-за жаркой погоды
6 апреля 2024
18:00
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В связи с большим количеством несчастных случаев пражская служба скорой помощи была вынуждена объявить в субботу травматический план во время проведения Пражского полумарафона. Он объявляется в том случае, если количество пострадавших превышает десять человек. Марафон был прекращен примерно через два часа после начала.
«Мы объявили травматический план, информация о котором пока неясна. Однако это связано с коллапсом на полумарафоне», — сообщил Карел Кирс, пресс-секретарь Пражской службы скорой помощи.
Он добавил, что пока не располагает точным числом пострадавших, отметив лишь, что речь идет о большом количестве людей. По его словам, они испытывали трудности, связанные с физическими нагрузками во время гонки. «К настоящему времени спасатели оказали помощь десяткам пациентов, среди которых преобладают пострадавшие в состоянии коллапса», — добавили в сети X.
Травматологическая служба скорой помощи прекратила сореванования в 15:20.
Температура воздуха в Праге сегодня превышает 24 градуса тепла, участники марафона жалуются на необычную жару. «Экстремальная жара, примерно с девятого километра хочется сдаться», — написал один из бегунов в социальных сетях. Он добавил, что был далек от того, чтобы потерять сознание на финише.
Спасательная служба направила на мероприятие модуль массового поражения «Голем» и команду из 17 парамедиков. Присутствовал также врач и его автомобиль. Три машины скорой помощи с экипажами были развернуты по всей трассе марафона.
В субботу утром состоялся Пражский полумарафон, в котором приняли участие 15 500 бегунов из 115 стран. Это был 24-й по счету забег. Первый бегун финишировал через пять минут после 10:30.
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