Пражский марафон пришлось прекратить — десяткам участников стало плохо из-за жаркой погоды

«Мы объявили травматический план, информация о котором пока неясна. Однако это связано с коллапсом на полумарафоне», — сообщил Карел Кирс, пресс-секретарь Пражской службы скорой помощи.





Он добавил, что пока не располагает точным числом пострадавших, отметив лишь, что речь идет о большом количестве людей. По его словам, они испытывали трудности, связанные с физическими нагрузками во время гонки. «К настоящему времени спасатели оказали помощь десяткам пациентов, среди которых преобладают пострадавшие в состоянии коллапса», — добавили в сети X.





Травматологическая служба скорой помощи прекратила сореванования в 15:20.





Температура воздуха в Праге сегодня превышает 24 градуса тепла, участники марафона жалуются на необычную жару. «Экстремальная жара, примерно с девятого километра хочется сдаться», — написал один из бегунов в социальных сетях. Он добавил, что был далек от того, чтобы потерять сознание на финише.





Спасательная служба направила на мероприятие модуль массового поражения «Голем» и команду из 17 парамедиков. Присутствовал также врач и его автомобиль. Три машины скорой помощи с экипажами были развернуты по всей трассе марафона.





В субботу утром состоялся Пражский полумарафон, в котором приняли участие 15 500 бегунов из 115 стран. Это был 24-й по счету забег. Первый бегун финишировал через пять минут после 10:30.