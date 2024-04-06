Быстро прощайтесь и уезжайте. Аэропорт Вацлава Гавела сокращает время бесплатной парковки перед терминалами

Ровно 15 минут — именно столько времени есть у людей в аэропорту имени Вацлава Гавела, чтобы бесплатно припарковаться перед терминалом, достать багаж и попрощаться с близкими, которые подвезли их в аэропорт. Однако с мая на все это будет отведено еще на пять минут меньше. Пражский аэропорт меняет правила бесплатного проезда через экспресс-парковки и расценки на дополнительное время.



С мая 15 бесплатных минут будут заменены на 10. Те, кому это кажется недостаточным временем, могут купить дополнительные минуты. Однако вместо прежних 30-минутных интервалов будут доступны 15-минутные. Дополнительные четверть часа на экспресс-парковках P1 и P2 будут стоить 50 крон. Это не приведет к удорожанию парковки до одного часа, так как до конца этого месяца 30 минут можно купить за 100 крон.



Аэропорт ввел это изменение на основании анализа данных, согласно которым 90% водителей успевают выехать с экспресс-парковки в течение 10 минут. «Таким образом, изменение затронет небольшое количество наших клиентов», — сказал Якуб Пухальский, член совета директоров пражского аэропорта.



По его словам, на парковке также появится возможность оплаты прямо на выходе картой или мобильным телефоном. Также были модернизированы системы шлагбаумов и технология отслеживания регистрационных знаков. Новые камеры установлены и на парковке, куда автомобили проедут по заранее зарегистрированному номерному знаку после предварительного бронирования.



Пассажиры Терминала 2 смогут воспользоваться парковкой PB Economy, которая с мая будет преобразована в экспресс-парковку на 70 мест, а также новыми местами для службы такси. Таким образом, общее количество мест, выделенных для экспресс-парковки перед аэропортом, достигнет 350.