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Министерство труда и социальных дел готовит новую сеть общенациональных социальных служб

Анастасия Князева
9 апреля 2024
18:00
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Министерство труда готовит изменения в предоставлении надрегиональных социальных услуг, на которые предусмотрены субсидии. Оно хочет создать новую сеть таких служб с 2026 года. Согласно плану, часть услуг может быть передана в ведение регионов, с которыми руководство министерства хочет это обсудить, о чем сообщил сегодня журналистам министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). Многие учреждения по уходу за больными критикуют это предложение. Их беспокоит ограничение финансовых средств и доступность консультаций или кризисной помощи для нуждающихся. Они призывают к изменениям.
«Сеть не была определена законом, и мы исправляем эту ситуацию», — сказал Юречка.

Изменение правил предоставления надрегиональных услуг предусмотрено поправкой о социальных услугах, внесенной Юречкой и другими депутатами. Проект находится на стадии окончательного утверждения. Согласно проекту, сеть таких услуг будет создана и составлена Министерством труда. В нее должны войти такие необходимые услуги, которые не могут быть предоставлены регионами. Согласно плану, это определение должно действовать с июля текущего года, но сеть должна быть создана только с января 2026 года.

К надрегиональным или национальным службам относятся кризисные линии, социально-правовое консультирование и социальная реабилитация. В общей сложности в этом году их 231. Ежегодно поставщики услуг подают заявки на получение субсидий. В прошлом году министерство выделило 1,5 миллиарда крон, в этом году — 1,52 миллиарда крон. Организации добиваются внесения изменений в готовящуюся поправку Юречеки. Они предлагают объединить все еще действующие услуги с предполагаемой сетью. Они настаивают на том, чтобы их предложение было внесено в палату парламента депутатами от оппозиции.

По мнению Юречки и других депутатов, предложение улучшит функционирование и придаст правовую определенность. В обосновании своей поправки они заявили, что финансирование национальных и надрегиональных услуг на основе «специальных процедур субсидирования» на каждый год является неудовлетворительным, и министерство не обязано выдавать субсидии. «Таким образом, текущее положение дел характеризуется тем, что сеть национальных и надрегиональных услуг де-факто функционирует, на нее рассчитывают поставщики и отдельные клиенты, но де-юре такая сеть не известна в действующей редакции закона», — говорится в поправке депутатов.
Министерство труда Чехия Прага социальные проблемы

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