Министерство труда и социальных дел готовит новую сеть общенациональных социальных служб

«Сеть не была определена законом, и мы исправляем эту ситуацию», — сказал Юречка.



Изменение правил предоставления надрегиональных услуг предусмотрено поправкой о социальных услугах, внесенной Юречкой и другими депутатами. Проект находится на стадии окончательного утверждения. Согласно проекту, сеть таких услуг будет создана и составлена Министерством труда. В нее должны войти такие необходимые услуги, которые не могут быть предоставлены регионами. Согласно плану, это определение должно действовать с июля текущего года, но сеть должна быть создана только с января 2026 года.



К надрегиональным или национальным службам относятся кризисные линии, социально-правовое консультирование и социальная реабилитация. В общей сложности в этом году их 231. Ежегодно поставщики услуг подают заявки на получение субсидий. В прошлом году министерство выделило 1,5 миллиарда крон, в этом году — 1,52 миллиарда крон. Организации добиваются внесения изменений в готовящуюся поправку Юречеки. Они предлагают объединить все еще действующие услуги с предполагаемой сетью. Они настаивают на том, чтобы их предложение было внесено в палату парламента депутатами от оппозиции.



По мнению Юречки и других депутатов, предложение улучшит функционирование и придаст правовую определенность. В обосновании своей поправки они заявили, что финансирование национальных и надрегиональных услуг на основе «специальных процедур субсидирования» на каждый год является неудовлетворительным, и министерство не обязано выдавать субсидии. «Таким образом, текущее положение дел характеризуется тем, что сеть национальных и надрегиональных услуг де-факто функционирует, на нее рассчитывают поставщики и отдельные клиенты, но де-юре такая сеть не известна в действующей редакции закона», — говорится в поправке депутатов.