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Автомобиль в Чехии наехал на пешеходов, есть раненые, в том числе дети

Новости 420on
9 апреля 2024
20:30
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Легковой автомобиль въехал в группу людей возле супермаркета в Полице-над-Метуйи во вторник днем, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе дети. Автомобиль врезался в людей, стоявших в очереди у киоска с мороженым. Вертолет доставил одного пострадавшего ребенка в больницу.
Авария произошла на парковке супермаркета Penny около 16:00. «Водитель легкового автомобиля въехал в группу людей, восемь человек пострадали», — сообщила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам представителя службы скорой помощи Люции Ганушковой, пострадали двое детей и водитель автомобиля. Она подтвердила, что один ребенок был доставлен на вертолете в больницу в Градец-Кралове. По ее словам, спасатели оказали помощь семи людям, пожарные — восьми.

«Два пожарных подразделения сотрудничали с полицией и скорой помощью в Полице-над-Метуйи, где на парковке супермаркета произошло столкновение между легковым автомобилем и пешеходами. Мы помогли оцепить место аварии и оказать помощь пострадавшим», — сказала пресс-секретарь пожарных Мартина Гетцова, добавив, что один человек был доставлен в медицинское учреждение по воздуху, а другой — на машине скорой помощи.

На месте происшествия работали подразделения из Велкого Поржичи и полиции над Метуйи.

«Спасатели проделали большую работу, всем пострадавшим была оказана помощь, и в зависимости от степени тяжести травм они были доставлены в больницы. Наши мысли — со всеми пострадавшими и их близкими. Пусть все они поскорее поправятся», — сообщил Йиржи Шкоп, мэр Полиции-над-Метуйи, примерно через час после происшествия.
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