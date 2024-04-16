Сегодня в Чехии полицейские проведут массовые проверки скоростного режима на дорогах

Цель акции — повысить осведомленность о важности соблюдения скоростного режима и способствовать повышению безопасности дорожного движения. Об этом сообщила Хана Рубашова, пресс-секретарь полицейского президиума. Список мест, где будут проводиться патрулирования, был опубликован ранее на сайте полиции.





«На основании анализа безопасности дорожного движения на территории и выявленных мест риска полицейские будут проводить замеры скорости в течение всего дня», — сказала пресс-секретарь полиции. В выборе патрулируемых участков участвовала и общественность. До конца марта люди могли присылать полицейским советы о рискованных местах, где водители часто нарушают правила.





В прошлом году акция Speed Marathon проводилась с аналогичным размахом. Хотя, как и в этом году, полиция заранее сообщила о проверках и опубликовала список патрулируемых участков, было зафиксировано более 2 100 случаев превышения скорости. С большинством из них патрули разобрались на месте, и было выписано штрафов на общую сумму 1,4 миллиона чешских крон. Всего в прошлом году во время Speed Marathon полицейские выявили около 2 800 правонарушений, среди которых, помимо превышения скорости, были разговоры по телефону во время движения, а также вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.