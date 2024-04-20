Коран выше закона, считает немецкая мусульманская молодежь и наслаждается комфортом Запада
23 апреля 2024
09:30
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Правила Корана важнее немецких законов. Таков вывод исследования Научно-исследовательского института криминологии земли Нижняя Саксония (KFN), проведенного институтом среди 8 539 студентов, средний возраст которых составил 15 лет.
Примерно две трети респондентов, а точнее 67,8%, исповедующих ислам, заявили, что «правила Корана для меня важнее, чем законы Германии». Почти половина (45,8%) считают, что исламская теократия — лучшая форма правления, согласно опросу KFN.
Более половины (51,5%) опрошенных студентов-мусульман считают, что только ислам способен «решить проблемы нашего времени».
35,3% респондентов заявили, что «сочувствуют насилию над людьми, оскорбляющими Аллаха или пророка Мухаммеда».
21,2% респондентов считают, что угроза исламу со стороны Запада оправдывает мусульман защищаться с помощью насилия.
«Данные последнего опроса в Нижней Саксонии вызывают беспокойство и показывают, насколько важно образование в школах», — сказал Карл Филипп Шредер из KFN газете Bild.
Среди 8 539 опрошенных учеников и студентов 300 молодых людей исповедуют исламскую веру.
Из опрошенных 3,8% посещали начальную школу, 60,2% — среднюю и 35,1% — гимназию. Из всех респондентов 50,4% были мужчинами, 48% — женщинами.
Согласно исследованию Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в Германии проживает от 3,8 до 4,3 миллиона мусульман.
В стране с населением около 82 миллионов человек доля мусульман в общей численности населения составляет от 4,6 до 5,2%. Примерно 45% мусульман, проживающих в Германии и имеющих миграционное происхождение, имеют немецкое гражданство.
Самая большая группа людей, исповедующих ислам, — от 2,5 до 2,7 миллиона — имеет турецкое происхождение. От 496 000 до 606 000 человек (около 14%) являются выходцами из стран юго-восточной Европы — Боснии, Болгарии и Албании.
Третья по численности группа мусульманского населения Германии — от 292 000 до 370 000 человек (около 8%) — это мигранты с Ближнего Востока, которым Германия позволила спастись от бедственного положения в странах их происхождения.
Еще 259 000-302 000 немецких мусульман (около 7%) — выходцы из Северной Африки, в основном из Марокко. Остальные — выходцы из Центральной Азии / СНГ, Ирана, Южной/Юго-Восточной Азии и остальной Африки (в общей сложности около 8%).
Принятие западных ценностей как условие для получения убежища
В интервью газете Neue Zürcher Zeitung социолог турецкого происхождения Некла Келек призывает к реформе миграционной политики и настаивает на том, что мусульмане должны принять основные западные ценности.
«Число мусульман-фундаменталистов, избравших ислам в качестве экстремистского образа жизни, растет уже много лет», — говорит Келек.
На вопрос, почему молодые люди, не имеющие непосредственного опыта жизни в стране происхождения, становятся радикализированными, социолог отвечает: «Важно понимать, что мигранты не мигрируют в поисках свободы или демократии. Они сразу же интегрируются в мусульманскую общину».
По ее словам, многие мигранты из строго исламских стран убеждены, что ислам — единственная истинная религия и что все человечество должно в нее верить.
Комментарии:
Loveprague 23 апреля 2024 16:09
Это страшно... Но, как говорится, вы получаете то, что привыкли терпеть. А ислам и демократия - несовместимые понятия.
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