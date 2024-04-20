Коран выше закона, считает немецкая мусульманская молодежь и наслаждается комфортом Запада

Примерно две трети респондентов, а точнее 67,8%, исповедующих ислам, заявили, что «правила Корана для меня важнее, чем законы Германии». Почти половина (45,8%) считают, что исламская теократия — лучшая форма правления, согласно опросу KFN.





Более половины (51,5%) опрошенных студентов-мусульман считают, что только ислам способен «решить проблемы нашего времени».





35,3% респондентов заявили, что «сочувствуют насилию над людьми, оскорбляющими Аллаха или пророка Мухаммеда».





21,2% респондентов считают, что угроза исламу со стороны Запада оправдывает мусульман защищаться с помощью насилия.





«Данные последнего опроса в Нижней Саксонии вызывают беспокойство и показывают, насколько важно образование в школах», — сказал Карл Филипп Шредер из KFN газете Bild.





Среди 8 539 опрошенных учеников и студентов 300 молодых людей исповедуют исламскую веру.





Из опрошенных 3,8% посещали начальную школу, 60,2% — среднюю и 35,1% — гимназию. Из всех респондентов 50,4% были мужчинами, 48% — женщинами.





Согласно исследованию Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в Германии проживает от 3,8 до 4,3 миллиона мусульман.





В стране с населением около 82 миллионов человек доля мусульман в общей численности населения составляет от 4,6 до 5,2%. Примерно 45% мусульман, проживающих в Германии и имеющих миграционное происхождение, имеют немецкое гражданство.





Самая большая группа людей, исповедующих ислам, — от 2,5 до 2,7 миллиона — имеет турецкое происхождение. От 496 000 до 606 000 человек (около 14%) являются выходцами из стран юго-восточной Европы — Боснии, Болгарии и Албании.





Третья по численности группа мусульманского населения Германии — от 292 000 до 370 000 человек (около 8%) — это мигранты с Ближнего Востока, которым Германия позволила спастись от бедственного положения в странах их происхождения.





Еще 259 000-302 000 немецких мусульман (около 7%) — выходцы из Северной Африки, в основном из Марокко. Остальные — выходцы из Центральной Азии / СНГ, Ирана, Южной/Юго-Восточной Азии и остальной Африки (в общей сложности около 8%).





Принятие западных ценностей как условие для получения убежища





В интервью газете Neue Zürcher Zeitung социолог турецкого происхождения Некла Келек призывает к реформе миграционной политики и настаивает на том, что мусульмане должны принять основные западные ценности.





«Число мусульман-фундаменталистов, избравших ислам в качестве экстремистского образа жизни, растет уже много лет», — говорит Келек.





На вопрос, почему молодые люди, не имеющие непосредственного опыта жизни в стране происхождения, становятся радикализированными, социолог отвечает: «Важно понимать, что мигранты не мигрируют в поисках свободы или демократии. Они сразу же интегрируются в мусульманскую общину».





По ее словам, многие мигранты из строго исламских стран убеждены, что ислам — единственная истинная религия и что все человечество должно в нее верить.