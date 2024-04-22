Суд в Теплице наложил штраф на россиянина за нарушение антироссийских санкций

В ответ на военную агрессию России против Украины Европейский союз ввел в 2022 году масштабные и беспрецедентные санкции против России, включая запрет на экспорт любых предметов роскоши. С тех пор банки и денежные учреждения следят за движением денег с территории Российской Федерации. Они также обратили внимание на подозрительный перевод на счет Лихутина, который уже несколько лет живет в Чехии. В мае 2022 года он пытался продать три роскошных автомобиля покупателям в России, которые отправили деньги на его счет. Бизнесмен хотел скрыть сделку, временно зарегистрировав автомобили в Беларуси. Деньги за автомобили BMW, Mercedes-Benz и Audi были перечислены ему непосредственно клиентами.



Защита предложила приостановить уголовное дело. Суд не счел это целесообразным. Председательствующая судья Дана Коларжова заявила, что при вынесении приговора суд принял во внимание признание подсудимым своей вины, подчеркнув, что доказательств преступной деятельности также было достаточно.



Штраф на 60 000 чешских крон меньше, чем тот, который был наложен на Лихутина гражданским судом в рамках ранее вынесенного постановления по уголовному делу. «Мы вместе с нашим клиентом подумаем, есть ли смысл подавать апелляцию или нет», — сказал журналистам защитник Леонид Кушнаренко. Председательствующий судья сказал, что еще одной возможной санкцией может стать лишение постоянного места жительства, но суд не нашел для этого оснований: Лихутин много лет живет в Чехии, воспитывает детей, которые родились в Чехии, и, по словам суда, против него нет никаких неблагоприятных фактов. На основном процессе Лихутин заявил, что больше не занимается продажей автомобилей.



Прокурор Ян Шолле отказался от права на апелляцию. «Вердикт в основном удовлетворил ходатайства обвинения», — сказал он. Автомобили, о которых идет речь, остались на территории Германии. Сделка была уже согласована, деньги частично ушли в Германию, остальное было размещено на чешских счетах. «Полиция уведомила немецкий рынок, и сделка была отменена», — сказал Шолле. Деньги были конфискованы в пользу государства.