Почти 2 миллиона нарушений ПДД — большинство связано с парковкой
27 мая 2024
19:30
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В прошлом году пражские дорожные полицейские рассмотрели почти 1,99 млн нарушений правил дорожного движения, что примерно на 300 000 больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство нарушений было связано с неправильной парковкой.
Патрули выписали 86 886 штрафов на общую сумму около 35,83 млн чешских крон, что примерно на 10 млн крон больше, чем в прошлом году.
«Большинство этих правонарушений — это нарушения правил парковки, то есть запреты на парковку, запреты на остановку и стояние на тротуаре, незаконная парковка в зонах платной парковки, в жилых зонах и так далее», — сказала Ирена Сейфертова, пресс-секретарь муниципальной полиции Праги.
Больше всего нарушений было совершено водителями в парковочных зонах, где они совершили 950 694 правонарушения, что примерно на 200 000 случаев больше, чем в прошлом году. Полицейские выписали 4 669 штрафов на сумму около 2,65 млн крон. Вторым по частоте нарушением было нарушение знаков остановки и стоянки, а также парковка на тротуаре. Сотрудники поймали водителей, совершивших это нарушение, в 316 513 случаях, что также больше, чем в прошлом году. Сумма штрафов составила чуть менее 8 млн крон.
Муниципальная полиция также следила за несанкционированными парковками в жилых зонах, где было зафиксировано 33 182 нарушения. Водители совершили 55 966 правонарушений, незаконно припарковавшись в зоне, запрещенной для парковки. Они также были виновны в том, что парковались на пешеходном переходе или стояли на перекрестке, что в совокупности произошло более чем в 50 000 случаев. Муниципальная полиция в свою очередь выписывала штрафы за парковку в пешеходных зонах или несанкционированную стоянку на специально отведенных местах. На прошлой неделе, помимо обычной деятельности, полицейские сосредоточились на несанкционированной парковке на местах для инвалидов, где они выявили 584 правонарушения и выписали штрафов на сумму около 120 000 крон. Часть правонарушений была передана в административное производство, а 15 были урегулированы по соглашению. В прошлом году муниципальная полиция рассмотрела 11 989 подобных правонарушений и наложила 2 313 штрафов на сумму почти 1,4 млн крон.
«Большинство этих правонарушений — это нарушения правил парковки, то есть запреты на парковку, запреты на остановку и стояние на тротуаре, незаконная парковка в зонах платной парковки, в жилых зонах и так далее», — сказала Ирена Сейфертова, пресс-секретарь муниципальной полиции Праги.
Больше всего нарушений было совершено водителями в парковочных зонах, где они совершили 950 694 правонарушения, что примерно на 200 000 случаев больше, чем в прошлом году. Полицейские выписали 4 669 штрафов на сумму около 2,65 млн крон. Вторым по частоте нарушением было нарушение знаков остановки и стоянки, а также парковка на тротуаре. Сотрудники поймали водителей, совершивших это нарушение, в 316 513 случаях, что также больше, чем в прошлом году. Сумма штрафов составила чуть менее 8 млн крон.
Муниципальная полиция также следила за несанкционированными парковками в жилых зонах, где было зафиксировано 33 182 нарушения. Водители совершили 55 966 правонарушений, незаконно припарковавшись в зоне, запрещенной для парковки. Они также были виновны в том, что парковались на пешеходном переходе или стояли на перекрестке, что в совокупности произошло более чем в 50 000 случаев. Муниципальная полиция в свою очередь выписывала штрафы за парковку в пешеходных зонах или несанкционированную стоянку на специально отведенных местах. На прошлой неделе, помимо обычной деятельности, полицейские сосредоточились на несанкционированной парковке на местах для инвалидов, где они выявили 584 правонарушения и выписали штрафов на сумму около 120 000 крон. Часть правонарушений была передана в административное производство, а 15 были урегулированы по соглашению. В прошлом году муниципальная полиция рассмотрела 11 989 подобных правонарушений и наложила 2 313 штрафов на сумму почти 1,4 млн крон.
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