Студент, устроивший стрельбу на философском факультете в Праге, не страдал психическим расстройством, утверждает прокурор
26 апреля 2024
13:30
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Мотив преступника, устроившего в прошлом году трагическую стрельбу на философском факультете Карлова университета, не связан с психическим расстройством. Об этом, ссылаясь на результаты экспертизы эксперта-психолога, заявила прокурор Яна Муринова во время сегодняшнего заседания парламентского комитета по безопасности. Комментируя появившуюся ранее информацию о том, что стрелок в прошлом проходил лечение в психиатрии, прокурор отметила, что не каждый человек, который обращается за помощью к психиатру, болен.
«Преступник не страдал психическим расстройством», — заявила Муринова в начале слушания, которое впоследствии затянулось на три часа. Эксперт заявила, что готова опубликовать свои выводы и защитить их после завершения работы над отчетом. Муринова попросила проявить терпение в этом вопросе. На заседании комиссии также присутствовали члены семей, пострадавших в результате инцидента на философском факультете.
По словам прокурора, эксперт готовит психологический портрет преступника. Помимо криминалистических процедур, он должен помочь определить мотив преступника. «Мы углубляемся в историю его жизни», — сказала Муринова.
В прошлом году перед Рождеством 14 человек, включая студентов и преподавателей, погибли в результате стрельбы на факультете в центре Праги. После нападения преступник, который был студентом университета, покончил с собой. Преступника также подозревают в убийстве отца и ребенка в Клановицком лесу.
Расследование продолжается. Поэтому Муринова сказала, что не может дать конкретную информацию. Основной срок расследования — шесть месяцев. Представитель пражской полиции Войтех Мотыка сообщил, что полицейские пока не просили о продлении срока.
Любомир Заоралек, бывший министр от Социал-демократической партии (ныне SOCDEM), который в момент стрельбы читал лекции на факультете, также присутствовал на заседании комитета. «Полицейские, которые там находились, сделали все, что могли. Дело совсем не в этом», — сказал он. По его словам, все вопросы связаны с руководством и управлением операцией.
«На вопросы будут даны ответы. Мы также хотим, чтобы это было прояснено», — подчеркнул председатель комитета Павел Жачек (ODS). Во время заседания комитета было сказано, что инспекция может также дать методические рекомендации.
Одна из выживших уверена, что многих жертв стрельбы можно было спасти. Она упрекнула министра внутренних дел Вита Ракушана (STAN) в отсутствии сочувствия, но Ракушан возразил.
В конце заседания евродепутат от ANO Яна Мрачкова-Вильдумецова не стала продвигать предложение, согласно которому Комитет по безопасности рекомендовал бы пленарному заседанию создать комиссию по расследованию. Депутаты от коалиции, большинство из которых составляли большинство, воздержались или выступили против голосования. Вместо этого комитет принял резолюцию, представленную Петром Летохой (STAN), в которой он поддержал «надлежащее и полное» расследование инцидента и высказался за скорейшее предоставление максимально широкой информации о его выводах.
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