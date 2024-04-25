Полиции пришлось разгонять участников пражского фестиваля Majáles из-за пластиковых стаканов

Возмущенные люди описали ситуацию в социальных сетях. На своей странице в Facebook пользователь Петр Михайлов назвал невозврат денег за стаканы, пожалуй, самым большим провалом, с которым он когда-либо сталкивался на фестивалях. Субботний концерт посетили десятки тысяч человек.



«Отказ вернуть стаканчики после окончания последнего концерта и забрать деньги — это наглость величайшего масштаба, а разгон толпы недовольных посетителей десятками омоновцев и отрядом полицейского вмешательства лишь дополнил картину абсолютного организационного хаоса и маразма, царившего на площадке», — написал Михайлов, который считает, что гостям не вернули сотни тысяч крон. Залог за один стакан составлял 70 крон.



Пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский подтвердил факт инцидента. «Ситуацию урегулировали на месте специальный отряд и полицейские на лошадях», — сказал Рыбанский. Трех человек арестовали за неповиновение полиции. Проблема с неоплаченным залогом за стаканы пока не решена. «Не исключено, что мы займемся этим вопросом», — сказал Рыбанский.



По словам других посетителей, организация мероприятия, за которую отвечала компания Sherwood Digital, была совершенно неудовлетворительной: например, стаканы можно было вернуть только в одном месте. Нельзя было взять с собой бутилированную воду: ее продавали только на месте, и она быстро заканчивалась.



По словам Михала Шаманека из Sherwood Digital, на стенде, где был организован выкуп возвратных стаканчиков, закончились деньги.



«В данный момент мы выясняем причину, по которой они закончились, — на фестивале было в два раза больше резерва, чем должно было быть, возможно, кто-то что-то украл или где-то "забыл" — мы это расследуем», — сказал Шаманек.



По его словам, некоторые ждали с десятью или даже двадцатью стаканами, потому что напитки нельзя было наливать больше одного раза в один стакан. «Они начали агрессивную атаку на стенд и персонал, и, поскольку ситуация была серьезной, чешской полиции пришлось вмешаться в борьбу с агрессорами. На фестивале требуется около 20 минут, чтобы доставить дополнительные деньги на такой стенд, но нападение произошло почти сразу», — рассказал Шаманек.



«Мы сожалеем о ситуации, возникшей в отношении добропорядочных посетителей, которые также могли частично пострадать, и, если мы сможем выявить эти случаи, депозиты, конечно же, будут им возвращены», — добавил Шаманек.