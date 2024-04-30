Водитель Porsche вылетел на тротуар в Праге и сбил женщину с коляской
2 мая 2024
09:30
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По неизвестным пока причинам водитель Porsche выехал на тротуар в пражском районе Высочаны и сбил женщину с годовалым ребенком в коляске. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, ребенок — без видимых травм.
Авария произошла 1 мая около 19:00 на улице У Электры на окраине пражского района Высочаны.
«Водитель легкового автомобиля, 38 лет, по неизвестным причинам съехал с дороги и сбил 38-летнюю женщину, идущую по тротуару с коляской, в которой находился годовалый ребенок», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский.
Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль выехал на тротуар на большой скорости и в итоге оказался высоко на травянистом склоне. Коляска была полностью разбита.
На место аварии немедленно выехали пожарные, полиция и медики.
«На месте происшествия работали три бригады спасателей, а также врач и инспектор. Под нашей опекой находились три пациента. Женщина получила очень серьезные травмы в области головы. После оказания помощи спасателями в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу», — сказала Яна Поштова, представитель спасателей.
По ее словам, ребенок без видимых травм и в целях предосторожности был доставлен в больницу для дальнейшего обследования. «Водитель после кратковременной потери сознания также был доставлен в больницу для дальнейшего обследования», — добавила пресс-секретарь.
Что именно предшествовало аварии и почему Porsche выехал на тротуар, будут выяснять криминалисты. По информации с места происшествия, в аварию попал электромобиль Porsche Taycan.
«Пожарные оцепили место аварии и оказали помощь спасателям», — сообщил представитель пожарной службы Мартин Кавка.
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