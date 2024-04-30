ВИДЕО: Предлагал взятку на русском языке. Чешская полиция опешила от наглости иностранца
2 мая 2024
10:30
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Две, три или четыре тысячи? Полицейских в Брандисе-над-Лабем пытался подкупить пьяный иностранец, разъезжавший по улицам города. У него не было даже водительских прав, только паспорт. Все его действия фиксировала камера на жилете одного из полицейских.
Полицейские заметили маневрирующий автомобиль в субботу, 20 апреля, около 9 часов вечера. Водитель медленно ехал по Брандису-над-Лабем, петляя из стороны в сторону, поэтому патрульные решили остановить машину.
За рулем находился 56-летний иностранец, который показал полицейским свой паспорт. Он не смог предъявить никакого другого документа как водитель, поскольку у него не было водительского удостоверения. «Полицейские попросили иностранца пройти тест на алкоголь, в ходе которого повторные тесты показали наличие двух промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Трукса.
Как только иностранец понял, что ему не избежать наказания, он начал жестикулировать и махать руками, изображая дачу взятки. Таким образом он пытался подкупить полицейских.
По 4 000 на каждого
«Сначала жестами, потом устно, он предложил им сначала две тысячи крон, потом три и, наконец, закончил тем, что предложил по четыре тысячи крон каждому. Полицейские предупредили мужчину, что записывают все его поведение на камеру, и неоднократно просили его прекратить предлагать взятки», — добавил Трукса.
Патруль из двух полицейских, которых так и не удалось подкупить, доставил иностранца в участок. На следующий день сотрудники полиции предъявили мужчине обвинения в создании опасности и во взяточничестве. Ему грозит шесть лет тюремного заключения.
Комментарии:
paulina 2 мая 2024 10:56
Да если бы на русском. На суржике он предлагал "домовитися". И даже бы если он говорил чистой мовой - это бы ничего не изменило, украиномовного быдла тоже хватает. Поскольку никаких чешских документов нет и чешского языка он даже на минимальном уровне не знает, можно предположить, что мужик в Чехии недавно. Вопрос: на каком основании он выехал из Украины? Он инвалид? Многодетный? Мужчины из-за последних украинских постановлений сейчас и так на нервах, даже живущие здесь много лет на законных основаниях, поскольку непонятно, что будет дальше: сначала банки ипотеку давать перестают, а потом, того и гляди, как Польша, начнут намекать на высылку на родину. А тут еще свои же гадят на репутацию. Доказывай потом чехам, что украинцы - нормальные, добропорядочные люди, а не такие вот алкаши-ухилянты, привыкшие все решать взятками.
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