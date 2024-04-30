ВИДЕО: Предлагал взятку на русском языке. Чешская полиция опешила от наглости иностранца

Полицейские заметили маневрирующий автомобиль в субботу, 20 апреля, около 9 часов вечера. Водитель медленно ехал по Брандису-над-Лабем, петляя из стороны в сторону, поэтому патрульные решили остановить машину.За рулем находился 56-летний иностранец, который показал полицейским свой паспорт. Он не смог предъявить никакого другого документа как водитель, поскольку у него не было водительского удостоверения. «Полицейские попросили иностранца пройти тест на алкоголь, в ходе которого повторные тесты показали наличие двух промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Трукса.Как только иностранец понял, что ему не избежать наказания, он начал жестикулировать и махать руками, изображая дачу взятки. Таким образом он пытался подкупить полицейских.«Сначала жестами, потом устно, он предложил им сначала две тысячи крон, потом три и, наконец, закончил тем, что предложил по четыре тысячи крон каждому. Полицейские предупредили мужчину, что записывают все его поведение на камеру, и неоднократно просили его прекратить предлагать взятки», — добавил Трукса.Патруль из двух полицейских, которых так и не удалось подкупить, доставил иностранца в участок. На следующий день сотрудники полиции предъявили мужчине обвинения в создании опасности и во взяточничестве. Ему грозит шесть лет тюремного заключения.