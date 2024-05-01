В Чехии поезд без машиниста двигался со скоростью 100 км/ч, а потом сошел с рельсов и перевернулся

«Мы принимаем меры по устранению последствий схода с рельсов поезда без пассажиров. Железнодорожная инспекция также находится на месте происшествия. Движение на линии остановлено», — сообщил пресс-секретарь железнодорожной администрации Мартин Кавка.





Авария произошла около 13:30. Поезд, который должен был двигаться со скоростью до 100 км/ч, был абсолютно пуст, в нем не было ни пассажиров, ни машиниста. Это подтвердила пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова. «Поезд начал движение сам по себе в тот момент, когда внутри никого не было. Полицейские расследуют происшествие», — добавила она.





На фотографиях с места происшествия видно, что поезд полностью сошел с рельсов и частично перевернулся на крышу.





Спасательная служба также прибыла на место происшествия, но пресс-секретарь Моника Новакова не располагает информацией о пострадавших.