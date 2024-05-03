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Вода затопила часть автомагистрали D1 в Чехии

Новости 420on
6 мая 2024
20:30
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Часть автомагистрали D1 находится под водой из-за сильных дождей и грозы в Чехии. Одна полоса движения из-за затопления непригодна для движения транспорта — между 56-м и 57-м километрами возле Сутиц в Бенешовском крае в направлении Брно. Автомагистраль не закрыта, но водители должны быть осторожны.
Пожарные устраняют последствия стихии, но это, вероятно, несколько часов. «На участке длиной три-четыре сотни метров на дороге скопились грязь и камни, каналы засорились, и образовалась лагуна. Это не очень большая куча, но грязь повсюду», — описывает ситуацию Ян Сикора, представитель пожарных Центральной Чехии. Сначала спецтехника очистит грязь с дороги, а затем смоем, добавил представитель пожарных.

«Но трасса проходима, она не закрыта. Однако ехать нужно очень осторожно», — добавил представитель полиции Павел Трукса. По его словам, грязь с полей стекала на шоссе.

Движение осуществляется только по одной полосе на границе между правой и стоп-полосами. Левая полоса полностью скрыта под водой, а в некоторых местах вода проникает на правую полосу.

По данным полиции, вода течет и в обратном направлении. Сегодня днем в этом месте прошел сильный дождь. По данным сервера dopravniinfo.cz, на шоссе обрушился склон.
Чехия погода Автомобили транспорт пожарники

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