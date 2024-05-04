«Путин — убийца», — встречали люди «Ночных волков» в Праге

«Реабилитация нацизма неприемлема, мы здесь в этом году, мы будем здесь в следующем и всегда», — заявил Фолдина у мемориала жертвам советской армии. Также прозвучал гимн Чехословакии. Марта Семелова, глава пражского отделения Коммунистической партии Чехословакии (KSČM), молча наблюдала за происходящим, но было видно, что она тронута.





Памятная акция длилась около часа, а когда байкеры покидали кладбище, прозвучал гимн Украины, против которой Россия начала агрессию. Однако физического столкновения не произошло, и пророссийские байкеры продолжили движение в сторону Дечина.





В итоге около 30 из них прибыли на кладбище в Дечине, где их встречали около 20 сторонников. Ни один противник не приехал.





Байкеры, которые также не скрывают своих симпатий к режиму российского диктатора Путина, едут по следам Красной армии и останавливаются у могил советских солдат времен Второй мировой войны. В субботу они побывали на Центральном кладбище в Брно, днем позже — в Кромержиже и хотят доехать до Берлина 9 мая, когда русские празднуют День Победы, в отличие от остальной Европы на день позже.





Уже в Брно на Центральном кладбище «Ночных волков» встречали сторонники Украины из объединения «Капутин» и представители партий Volt Czechia и Volt Slovakia с одним и тем же плакатом «Приветствуем делегатов Российской террористической федерации».





В мероприятии принимают участие байкеры из Чехии, Словакии, Германии, Македонии и Эстонии. Российским членам группы не разрешалось посещать Чехию с начала войны Путина в Украине.





«Потенциал поездок "Ночных волков", похоже, исчерпан. Европейское отделение прокремлевского клуба, далеко не всегда занимающееся только "чествованием победы над нацизмом", пострадало от санкций, введенных Европейским союзом. Пропагандистская деятельность группы стала переходить к мотоклубу "Брат за братом"», — говорилось в докладе МВД Чехии «Проявления экстремизма и предвзятой ненависти» в прошлом году.