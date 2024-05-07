На крыше отеля Krystal в Праге найдена мертвой женщина

Полиция, пожарные и парамедики прибыли на улицу Хосе Мартиго в среду около 22:00.



«Нам сообщили, что на крыше ресторана отеля обнаружена женщина, которая не подает признаков жизни. Доступ к месту происшествия был затруднен, и пожарные помогли нам с помощью автолестницы. Прибывший врач констатировал смерть женщины», — сообщила представитель полиции Ева Кропачова.



На место происшествия, помимо коронера, выехали криминалисты, которые начали расследование всего инцидента. В частности, они будут выяснять, как женщина попала на крышу. Вполне вероятно, что она могла выпасть или выпрыгнуть из окна отеля.