Споры о детях решаются чешскими судами в том числе в соответствии с украинским законодательством
10 мая 2024
12:00
254
После прибытия украинских беженцев чешским властям и судам приходится сталкиваться с особенностями украинского законодательства. В Украине, например, отец должен быть указан в свидетельстве о рождении, и если настоящий биологический родитель не может или не хочет, чтобы его фамилия там была, женщины могут указать вместо него данные своего отца. Это часто заставало власти врасплох, особенно поначалу.
Сегодня в Чехии находится около 340 000 беженцев из Украины, которым была предоставлена временная защита. Многие семьи были разделены войной, другие оказались разорваны на части тяжестью событий, а юридические проблемы решают чешские суды. «Это то, с чем системе придется иметь дело еще долгое время», — сказал Якуб Лоренц из Управления по международной правовой защите детей. Управление занимается вопросами социальной и правовой защиты детей в зарубежных странах, а Лоренц выступает экспертом по Украине.
В 2002 году Чешская Республика заключила с Украиной двустороннее соглашение о правовой помощи по гражданским делам, а адвокаты могут следовать Гаагской конвенции 1996 года, которую приняли и Чехия, и Украина. Таким образом, украинцы могут обращаться в чешские суды, но есть своя специфика.
«Например, согласно упомянутому двустороннему договору, чешский суд может принять решение о разводе граждан Украины, но при этом оба должны присутствовать. Типичный пример — женщина приезжает сюда с детьми, а ее муж остается в Украине. В таком случае чешский суд не может вынести решение, и дело должен рассматривать украинский суд», — сказал Лоренц.
«Непрофессионал может подумать, что раз мы находимся в Чехии, то решение всегда будет приниматься в соответствии с чешским законодательством. Часто это не так», — говорит Лоренц. В качестве примера можно привести установление отцовства, когда суды выносят решение в соответствии с украинским законодательством, если ребенок родился в Украине.
«В Украине, например, невозможно, чтобы отец не был записан в свидетельстве о рождении. Если биологический отец не вписан в свидетельство о рождении на основании согласия обоих родителей, то в свидетельство о рождении вписывается фамилия матери и те имена, которые она называет», — пояснил эксперт. Иногда женщина указывает данные своего отца, что поначалу вызывало недоумение у чешских властей.
Во многих спорах о детях решения могут принимать как чешские, так и украинские суды. «Если один из родителей начинает судебный процесс в Украине, а другой — в Чехии, то приоритет имеет тот, кто начал первым, а другой должен остановиться. Юридически это понятно, но на практике возникает много проблем», — говорит Лоренц.
Он также прокомментировал деликатный вопрос похищения детей, решение которого регулируется Конвенцией о международном похищении детей 1980 года. «В Украине при нормальных обстоятельствах существует довольно жесткий пограничный режим: ребенок может покинуть страну только с одним из родителей, если у него есть письменное, нотариально заверенное согласие другого. Похитить ребенка было практически невозможно. После российской агрессии пограничный режим ослаб, и многие матери воспользовались этим, и это еще мягко сказано», — рассказывает Лоренц. По его словам, в 90% случаев такие похищения совершают матери.
«Два дела уже дошли до городского суда в Брно. В обоих случаях было принято решение не возвращать ребенка. Правило гласит, что ребенок должен быть возвращен, если только не возникнет одно из исключений. Одним из них является то, что при возвращении ребенку может быть нанесен серьезный вред», — рассказал эксперт.
По его словам, его ведомство имеет дело с небольшим количеством таких случаев похищения. Во многих из них родитель вместе с похищенным ребенком переезжает из Чехии в другую европейскую страну.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
10 МАЯ 2024
303
Сегодня утром президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом в Украину. Ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец заявил об этом ČTK, но не стал сразу сообщать подробности...
09:30
10 МАЯ 2024
432
Тысячи людей и компаний до сих пор не получили свои вклады из обанкротившегося банка Sberbank CZ. Городской суд Праги продлил им срок еще на 30 дней, до 14 июня. Если они не обратятся до его...
08:00
10 МАЯ 2024
788
Чешская крона в ходе торгов 9 мая преодолела психологическую отметку в 25 крон за евро. Этому способствует уверенность рынка в том, что ЧНБ продолжит снижать ставки медленнее, чем первоначально...
21:00
9 МАЯ 2024
494
Несмотря на снижение ставок Чешским национальным банком, значительного удешевления ипотечных кредитов не происходит. Средняя ставка предложения по ипотечному кредиту в начале мая снизилась лишь...
19:30
9 МАЯ 2024
1188
Женщина была найдена мертвой на крыше ресторана, принадлежащего отелю в районе Прага 6 в среду вечером. Добраться до нее полицейским удалось с помощью пожарной автолестницы.
18:00
9 МАЯ 2024
2249
TOP 09 хочет поднять тему возвращения боеспособных мужчин в Украину на следующем заседании коалиции.
16:30
9 МАЯ 2024
576
Представители стран — членов Европейского союза договорились сегодня в Брюсселе использовать доходы от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины и восстановление...
15:00
9 МАЯ 2024
1411
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает необходимым выйти за рамки миграционного пакта и вообще не поощрять нелегальных мигрантов приезжать в Европу. Об этом говорится в заявлении, предоставленном...
13:00
9 МАЯ 2024
932
Следователи завершили расследование дела 63-летнего мужчины, который в апреле находился в центре Пардубице в толстовке с буквой Z.
11:30
9 МАЯ 2024
812
Чешские банки выступают в качестве буфера на случай плохих времен. Политики, предлагающие ввести налог на банки, используют аргументы, которые не выдерживают критики, пишет в своем комментарии...
21:00
8 МАЯ 2024
526
В среду вечером пожарные ликвидировали возгорание на Рудольфовом камне на территории национального парка «Чешская Швейцария». О пожаре сообщила на линию экстренной помощи женщина, которая увидела...
18:00
8 МАЯ 2024
1800
О том, что Павел Фатор отправил 50 000 крон на счет снайпера, воюющего в самопровозглашенной Донецкой народной республике в Украине, он сегодня сожалеет. По крайней мере так он заявил во вторник в...
16:30
8 МАЯ 2024
1710
Президент Петр Павел во время торжественной церемонии на пражском Виткове заявил, что гордится тем, что Чешская Республика не отказалась от помощи Украине, которая подвергается нападению со стороны...
15:00
8 МАЯ 2024
1937
В идиллическом городке Ахаус в Германии, в области Северный Рейн-Вестфалия, с его средневековыми домиками и улочками вот уже несколько месяцев бесчинствует банда несовершеннолетних. Банда...
14:30
8 МАЯ 2024
1340
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Smer) в среду выступил с речью по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны на Славинском мемориале в Братиславе, где похоронены около 7 000 солдат...