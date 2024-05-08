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Споры о детях решаются чешскими судами в том числе в соответствии с украинским законодательством

Новости 420on
10 мая 2024
12:00
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После прибытия украинских беженцев чешским властям и судам приходится сталкиваться с особенностями украинского законодательства. В Украине, например, отец должен быть указан в свидетельстве о рождении, и если настоящий биологический родитель не может или не хочет, чтобы его фамилия там была, женщины могут указать вместо него данные своего отца. Это часто заставало власти врасплох, особенно поначалу.
Сегодня в Чехии находится около 340 000 беженцев из Украины, которым была предоставлена временная защита. Многие семьи были разделены войной, другие оказались разорваны на части тяжестью событий, а юридические проблемы решают чешские суды. «Это то, с чем системе придется иметь дело еще долгое время», — сказал Якуб Лоренц из Управления по международной правовой защите детей. Управление занимается вопросами социальной и правовой защиты детей в зарубежных странах, а Лоренц выступает экспертом по Украине.

В 2002 году Чешская Республика заключила с Украиной двустороннее соглашение о правовой помощи по гражданским делам, а адвокаты могут следовать Гаагской конвенции 1996 года, которую приняли и Чехия, и Украина. Таким образом, украинцы могут обращаться в чешские суды, но есть своя специфика.

«Например, согласно упомянутому двустороннему договору, чешский суд может принять решение о разводе граждан Украины, но при этом оба должны присутствовать. Типичный пример — женщина приезжает сюда с детьми, а ее муж остается в Украине. В таком случае чешский суд не может вынести решение, и дело должен рассматривать украинский суд», — сказал Лоренц.

«Непрофессионал может подумать, что раз мы находимся в Чехии, то решение всегда будет приниматься в соответствии с чешским законодательством. Часто это не так», — говорит Лоренц. В качестве примера можно привести установление отцовства, когда суды выносят решение в соответствии с украинским законодательством, если ребенок родился в Украине.

«В Украине, например, невозможно, чтобы отец не был записан в свидетельстве о рождении. Если биологический отец не вписан в свидетельство о рождении на основании согласия обоих родителей, то в свидетельство о рождении вписывается фамилия матери и те имена, которые она называет», — пояснил эксперт. Иногда женщина указывает данные своего отца, что поначалу вызывало недоумение у чешских властей.

Во многих спорах о детях решения могут принимать как чешские, так и украинские суды. «Если один из родителей начинает судебный процесс в Украине, а другой — в Чехии, то приоритет имеет тот, кто начал первым, а другой должен остановиться. Юридически это понятно, но на практике возникает много проблем», — говорит Лоренц.

Он также прокомментировал деликатный вопрос похищения детей, решение которого регулируется Конвенцией о международном похищении детей 1980 года. «В Украине при нормальных обстоятельствах существует довольно жесткий пограничный режим: ребенок может покинуть страну только с одним из родителей, если у него есть письменное, нотариально заверенное согласие другого. Похитить ребенка было практически невозможно. После российской агрессии пограничный режим ослаб, и многие матери воспользовались этим, и это еще мягко сказано», — рассказывает Лоренц. По его словам, в 90% случаев такие похищения совершают матери.

«Два дела уже дошли до городского суда в Брно. В обоих случаях было принято решение не возвращать ребенка. Правило гласит, что ребенок должен быть возвращен, если только не возникнет одно из исключений. Одним из них является то, что при возвращении ребенку может быть нанесен серьезный вред», — рассказал эксперт.

По его словам, его ведомство имеет дело с небольшим количеством таких случаев похищения. Во многих из них родитель вместе с похищенным ребенком переезжает из Чехии в другую европейскую страну.
дети суды Чехия украинцы Украина

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