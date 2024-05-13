ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС: Покушение на премьер-министра Словакии. Фицо пережил операцию
15 мая 2024
20:05
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Следите за развитием событий в режиме онлайн. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу на вертолете. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Словакии Мартин Нойманн заявил телеканалу Markiza, что это было покушение.
Стрельба произошла около Дома культуры в Хандлове, где проходило заседание правительства, примерно в 14:30. По словам свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, Фицо подошел к людям, которые его приветствовали, и в этот момент прозвучало несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю.
BREAKING - Slovakia's wounded prime minister has received treatment at a hospital in the town of Handlova and is being taken to the capital Bratislava, the hospital director told AFP pic.twitter.com/99Mmzs0zzF— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 15, 2024
Последняя известная информация о покушении:
19:48
Фицо пришел в себя после операции
Телеканал Markiza, не называя источников, сообщает, что Роберт Фицо выписан из операционной. По сообщениям, он находится в стабильном состоянии и общается с окружающими. Ожидается официальное подтверждение этой новости.
19:22
Состояние Фицо серьезное, его продолжают оперировать
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли, серьезное, сообщил телеканалу Markiza министр труда и социальных дел Словакии Эрик Томаш (Hlas).
По его словам, премьер-министра все еще оперируют, и операция займет больше времени, поскольку нападавший задел несколько органов премьер-министра.
Более подробную информацию министр предоставить не захотел.
19:03
Пеллегрини в ужасе от нападения на премьер-министра
Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который вступит в должность в июне, заявил, что он «в ужасе от покушения на премьер-министра Роберта Фицо и от того, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению». Он прекратил свое пребывание за границей и возвращается на родину.
«Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов демократично и законно выразить свое несогласие», — ответил он, как сообщает Denník N.
«Если мы будем выражать разные политические взгляды с оружием в руках на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы вместе построили за 31 год словацкого суверенитета», — добавил он.
18:50
Стрелявший в Фицо — словацкий писатель
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предположительно совершил Юрай Цинтула, 71-летний писатель и поэт из южнословацкого города Левице. Согласно многочисленным источникам, он стрелял из пистолета, который находился у него на законных основаниях. После этого он был немедленно арестован.
Задержанный, предположительно, является основателем литературного клуба Duha. По данным телеканала Markiza, мужчину обезвредили охранники премьер-министра, после чего он сел на землю с наручниками на руках и был замечен разговаривающим с полицейскими.
19:48
Фицо пришел в себя после операции
Телеканал Markiza, не называя источников, сообщает, что Роберт Фицо выписан из операционной. По сообщениям, он находится в стабильном состоянии и общается с окружающими. Ожидается официальное подтверждение этой новости.
19:22
Состояние Фицо серьезное, его продолжают оперировать
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли, серьезное, сообщил телеканалу Markiza министр труда и социальных дел Словакии Эрик Томаш (Hlas).
По его словам, премьер-министра все еще оперируют, и операция займет больше времени, поскольку нападавший задел несколько органов премьер-министра.
Более подробную информацию министр предоставить не захотел.
19:03
Пеллегрини в ужасе от нападения на премьер-министра
Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который вступит в должность в июне, заявил, что он «в ужасе от покушения на премьер-министра Роберта Фицо и от того, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению». Он прекратил свое пребывание за границей и возвращается на родину.
«Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов демократично и законно выразить свое несогласие», — ответил он, как сообщает Denník N.
«Если мы будем выражать разные политические взгляды с оружием в руках на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы вместе построили за 31 год словацкого суверенитета», — добавил он.
18:50
Стрелявший в Фицо — словацкий писатель
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предположительно совершил Юрай Цинтула, 71-летний писатель и поэт из южнословацкого города Левице. Согласно многочисленным источникам, он стрелял из пистолета, который находился у него на законных основаниях. После этого он был немедленно арестован.
Задержанный, предположительно, является основателем литературного клуба Duha. По данным телеканала Markiza, мужчину обезвредили охранники премьер-министра, после чего он сел на землю с наручниками на руках и был замечен разговаривающим с полицейскими.
Согласно его странице в Facebook, он является автором поэтических сборников «Мечта мятежника», «Диптих» и «Осы». Он также опубликовал роман «Послание жертвы» и книгу «Эфата».
По данным aktuality.sk, он легально владеет оружием и раньше работал в частной службе безопасности. В свое время он сам стал жертвой нападения в торговом центре. Сын нападающего сказал, что был шокирован, и подтвердил, что у его отца легально был пистолет.
«Я понятия не имею, о чем думал мой отец, что он планировал и почему это произошло», — сказал он. По его словам, он никогда открыто не говорил о ликвидации политика и не был избирателем Směr. По его словам, он не проходил лечение в психиатрической клинике.
«Может быть, это было какое-то помутнение. Он более волевой, но чтобы он имел дело с психиатром или чем-то подобным, такого не было».
Цинтула был застрелен на площади в городе Хандлова. В среду правительство Словакии проводило выездное заседание в этом городе в районе Приевидза.
"Перевод в Братиславу занял бы слишком много времени из-за неизбежности операции. Все решится в ближайшие часы", - говорится на странице премьер-министра в Facebook.
18:40
Байден осудил нападение на Фицо как ужасный акт насилия
Президент США Джо Байден осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо как «ужасный акт насилия».
«Я встревожен новостями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл молимся за его скорейшее выздоровление и думаем о его семье и народе Словакии», — сказал Байден, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. «Наше посольство находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь», — добавил он.
18:30
Нападение на Фицо не имеет оправдания, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо «не имеет оправдания».
Российские СМИ пока не комментируют покушение на словацкого премьер-министра, как и государственное информационное агентство ТАСС, они только передают новости.
18:18
Фицо все еще находится в операционной
Премьер-министр Словакии все еще находится в операционной, сообщает Denník N, добавляя, что он был доставлен в больницу в Банска-Быстрице на вертолете до 16:00.
В связи с этим СМИ напомнили, что в 2016 году Фицо перенес операцию на сердце. Из-за сужения кровеносных сосудов ему была сделана операция по двойному шунтированию.
17:59
У врачей отобрали мобильные телефоны
Здоровье Роберта Фицо находится под угрозой. Как сообщает TV Markiza, у сотрудников отделения неотложной помощи больницы в Банска-Быстрице были изъяты мобильные телефоны.
17:11
Чапутова осудила нападение на Фицо
Президент Словакии Зузана Чапутова осудила нападение на премьер-министра Роберта Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления.
«Я решительно осуждаю жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо сил, чтобы оправиться от нападения в этот критический момент», — написала Чапутова в своем заявлении.
Некоторые правительственные политики возложили ответственность за убийство премьер-министра на политическую оппозицию и либеральные СМИ.
16:59
Чешская полиция усилила наблюдение за посольством Словакии
Полиция усилила наблюдение за посольством Словакии в Праге после нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Полиция заявила, что не располагает информацией об угрозах в Чехии и следит за ситуацией.
16:56
Стрелок, предположительно, является писателем
Нападавший, стрелявший в словацкого премьер-министра, — писатель и поэт Юрай Цинтула. Ему 71 год, и в социальных сетях он представляет себя как «писатель, поэт и негодующий».
16:54
Чудовищное нападение, говорит Орбан
Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо осудили европейские и мировые политики.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чувствует себя глубоко уязвленным. «Это отвратительное нападение на моего друга», — сказал он.
«Решительно осуждаем чудовищное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, нашу самую ценную общую ценность», — заявила немецкий политик фон дер Ляйен в сети X. Шольц заявил, что шокирован «трусливым нападением».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он «шокирован и потрясен» новостями о нападении.
16:46
Зеленский осудил попытку убийства Фицо
Президент Украины Владимир Зеленский вошел в число мировых политических лидеров, осудивших нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении премьер-министра соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме или сфере», — написал украинский президент в сети X.
«Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо скоро поправится, и выражаем солидарность с народом Словакии», — добавил он.
16:31
Премьер-министр Словакии уже в больнице
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже доставлен спасательным вертолетом в больницу Рузвельта в Банской Быстрице.
Как сообщает Denník N, в приемное отделение его доставили на носилках, накрыв одеялом.
Во время транспортировки Фицо находился в сознании, и врачи стабилизировали его жизненные показатели.
16:26
Стрелок владел пистолетом на законных основаниях
Нападавший, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, законно владел пистолетом, который он, вероятно, использовал при нападении.
Denník N сообщил, что нападавшим был 71-летний мужчина из Левице.
16:18
Чешские политики осуждают нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли, когда он выходил к людям после заседания кабинета министров в городе Хандлова. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал эту новость шокирующей.
16:12
Жизнь Фицо в опасности
Как сообщается на странице премьер-министра Словакии в Facebook, Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии. Ему предстоит срочная операция. Его доставили на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку дорога в Братиславу займет много времени. «В ближайшие часы все решится», — говорится на странице в Facebook.
16:01
Фицо получил огнестрельное ранение в живот и руку
Премьер-министр Словакии Роберт Фико получил ранения в живот и руку в результате покушения.
Телеканал Joj сообщил, что стрелявшим был 71-летний мужчина из Левице, а Markiza — что это был мужчина средних лет. Полиция задержала предполагаемого стрелка, а затем оцепила район. Дом культуры был эвакуирован, а охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.
Президент страны Зузана Чапутова решительно осудила нападение на премьер-министра, назвав его жестоким и безрассудным. «Я потрясена. В этот критический момент я желаю Роберту Фицо сил, чтобы поправиться», — заявила глава словацкого государства.
Михал Шимечка, председатель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», шокирован стрельбой в премьер-министра Фицо. «Мы однозначно и решительно осуждаем любое насилие. Мы верим, что с премьер-министром Фицо все будет в порядке и этот ужасный акт будет расследован как можно скорее», — сказал Шимечка.
Заседание словацкого парламента было прервано после сообщения о покушении. Депутат от партии Фицо Směr Рихард Глюк кричал на депутатов от оппозиции, что это их вина и они несут ответственность.
Как сообщает сервер Plus 7 dni, кто-то крикнул Фицо «Робо, иди сюда». Казалось, он хотел пожать ему руку, и тут раздались выстрелы.
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