ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС: Покушение на премьер-министра Словакии. Фицо пережил операцию

Стрельба произошла около Дома культуры в Хандлове, где проходило заседание правительства, примерно в 14:30. По словам свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, Фицо подошел к людям, которые его приветствовали, и в этот момент прозвучало несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю.

BREAKING - Slovakia's wounded prime minister has received treatment at a hospital in the town of Handlova and is being taken to the capital Bratislava, the hospital director told AFP pic.twitter.com/99Mmzs0zzF — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 15, 2024

Последняя известная информация о покушении:



19:48

Фицо пришел в себя после операции

Телеканал Markiza, не называя источников, сообщает, что Роберт Фицо выписан из операционной. По сообщениям, он находится в стабильном состоянии и общается с окружающими. Ожидается официальное подтверждение этой новости.



19:22

Состояние Фицо серьезное, его продолжают оперировать

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли, серьезное, сообщил телеканалу Markiza министр труда и социальных дел Словакии Эрик Томаш (Hlas).



По его словам, премьер-министра все еще оперируют, и операция займет больше времени, поскольку нападавший задел несколько органов премьер-министра.



Более подробную информацию министр предоставить не захотел.



19:03

Пеллегрини в ужасе от нападения на премьер-министра

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который вступит в должность в июне, заявил, что он «в ужасе от покушения на премьер-министра Роберта Фицо и от того, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению». Он прекратил свое пребывание за границей и возвращается на родину.



«Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов демократично и законно выразить свое несогласие», — ответил он, как сообщает Denník N.



«Если мы будем выражать разные политические взгляды с оружием в руках на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы вместе построили за 31 год словацкого суверенитета», — добавил он.



18:50

Стрелявший в Фицо — словацкий писатель

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предположительно совершил Юрай Цинтула, 71-летний писатель и поэт из южнословацкого города Левице. Согласно многочисленным источникам, он стрелял из пистолета, который находился у него на законных основаниях. После этого он был немедленно арестован.



Задержанный, предположительно, является основателем литературного клуба Duha. По данным телеканала Markiza, мужчину обезвредили охранники премьер-министра, после чего он сел на землю с наручниками на руках и был замечен разговаривающим с полицейскими.



19:48Телеканал Markiza, не называя источников, сообщает, что Роберт Фицо выписан из операционной. По сообщениям, он находится в стабильном состоянии и общается с окружающими. Ожидается официальное подтверждение этой новости.19:22Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли, серьезное, сообщил телеканалу Markiza министр труда и социальных дел Словакии Эрик Томаш (Hlas).По его словам, премьер-министра все еще оперируют, и операция займет больше времени, поскольку нападавший задел несколько органов премьер-министра.Более подробную информацию министр предоставить не захотел.19:03Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который вступит в должность в июне, заявил, что он «в ужасе от покушения на премьер-министра Роберта Фицо и от того, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению». Он прекратил свое пребывание за границей и возвращается на родину.«Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов демократично и законно выразить свое несогласие», — ответил он, как сообщает Denník N.«Если мы будем выражать разные политические взгляды с оружием в руках на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы вместе построили за 31 год словацкого суверенитета», — добавил он.18:50Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предположительно совершил Юрай Цинтула, 71-летний писатель и поэт из южнословацкого города Левице. Согласно многочисленным источникам, он стрелял из пистолета, который находился у него на законных основаниях. После этого он был немедленно арестован.Задержанный, предположительно, является основателем литературного клуба Duha. По данным телеканала Markiza, мужчину обезвредили охранники премьер-министра, после чего он сел на землю с наручниками на руках и был замечен разговаривающим с полицейскими.

Согласно его странице в Facebook, он является автором поэтических сборников «Мечта мятежника», «Диптих» и «Осы». Он также опубликовал роман «Послание жертвы» и книгу «Эфата».



По данным aktuality.sk, он легально владеет оружием и раньше работал в частной службе безопасности. В свое время он сам стал жертвой нападения в торговом центре. Сын нападающего сказал, что был шокирован, и подтвердил, что у его отца легально был пистолет.



«Я понятия не имею, о чем думал мой отец, что он планировал и почему это произошло», — сказал он. По его словам, он никогда открыто не говорил о ликвидации политика и не был избирателем Směr. По его словам, он не проходил лечение в психиатрической клинике.



«Может быть, это было какое-то помутнение. Он более волевой, но чтобы он имел дело с психиатром или чем-то подобным, такого не было».



Цинтула был застрелен на площади в городе Хандлова. В среду правительство Словакии проводило выездное заседание в этом городе в районе Приевидза.



"Перевод в Братиславу занял бы слишком много времени из-за неизбежности операции. Все решится в ближайшие часы", - говорится на странице премьер-министра в Facebook.



18:40

Байден осудил нападение на Фицо как ужасный акт насилия

Президент США Джо Байден осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо как «ужасный акт насилия».



«Я встревожен новостями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл молимся за его скорейшее выздоровление и думаем о его семье и народе Словакии», — сказал Байден, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. «Наше посольство находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь», — добавил он.



18:30

Нападение на Фицо не имеет оправдания, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо «не имеет оправдания».



Российские СМИ пока не комментируют покушение на словацкого премьер-министра, как и государственное информационное агентство ТАСС, они только передают новости.



18:18

Фицо все еще находится в операционной

Премьер-министр Словакии все еще находится в операционной, сообщает Denník N, добавляя, что он был доставлен в больницу в Банска-Быстрице на вертолете до 16:00.



В связи с этим СМИ напомнили, что в 2016 году Фицо перенес операцию на сердце. Из-за сужения кровеносных сосудов ему была сделана операция по двойному шунтированию.



17:59

У врачей отобрали мобильные телефоны

Здоровье Роберта Фицо находится под угрозой. Как сообщает TV Markiza, у сотрудников отделения неотложной помощи больницы в Банска-Быстрице были изъяты мобильные телефоны.



17:11

Чапутова осудила нападение на Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила нападение на премьер-министра Роберта Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления.



«Я решительно осуждаю жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо сил, чтобы оправиться от нападения в этот критический момент», — написала Чапутова в своем заявлении.



Некоторые правительственные политики возложили ответственность за убийство премьер-министра на политическую оппозицию и либеральные СМИ.



16:59

Чешская полиция усилила наблюдение за посольством Словакии

Полиция усилила наблюдение за посольством Словакии в Праге после нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.



Полиция заявила, что не располагает информацией об угрозах в Чехии и следит за ситуацией.



16:56

Стрелок, предположительно, является писателем

Нападавший, стрелявший в словацкого премьер-министра, — писатель и поэт Юрай Цинтула. Ему 71 год, и в социальных сетях он представляет себя как «писатель, поэт и негодующий».



16:54

Чудовищное нападение, говорит Орбан

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо осудили европейские и мировые политики.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чувствует себя глубоко уязвленным. «Это отвратительное нападение на моего друга», — сказал он.



«Решительно осуждаем чудовищное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, нашу самую ценную общую ценность», — заявила немецкий политик фон дер Ляйен в сети X. Шольц заявил, что шокирован «трусливым нападением».



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он «шокирован и потрясен» новостями о нападении.



16:46

Зеленский осудил попытку убийства Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в число мировых политических лидеров, осудивших нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.



«Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении премьер-министра соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме или сфере», — написал украинский президент в сети X.



«Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо скоро поправится, и выражаем солидарность с народом Словакии», — добавил он.





16:31

Премьер-министр Словакии уже в больнице

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже доставлен спасательным вертолетом в больницу Рузвельта в Банской Быстрице.



Как сообщает Denník N, в приемное отделение его доставили на носилках, накрыв одеялом.

Во время транспортировки Фицо находился в сознании, и врачи стабилизировали его жизненные показатели.



16:26

Стрелок владел пистолетом на законных основаниях

Нападавший, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, законно владел пистолетом, который он, вероятно, использовал при нападении.



Denník N сообщил, что нападавшим был 71-летний мужчина из Левице.



16:18

Чешские политики осуждают нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли, когда он выходил к людям после заседания кабинета министров в городе Хандлова. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал эту новость шокирующей.



16:12

Жизнь Фицо в опасности

Как сообщается на странице премьер-министра Словакии в Facebook, Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии. Ему предстоит срочная операция. Его доставили на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку дорога в Братиславу займет много времени. «В ближайшие часы все решится», — говорится на странице в Facebook.



16:01

Фицо получил огнестрельное ранение в живот и руку

Премьер-министр Словакии Роберт Фико получил ранения в живот и руку в результате покушения.



По данным aktuality.sk, он легально владеет оружием и раньше работал в частной службе безопасности. В свое время он сам стал жертвой нападения в торговом центре. Сын нападающего сказал, что был шокирован, и подтвердил, что у его отца легально был пистолет.«Я понятия не имею, о чем думал мой отец, что он планировал и почему это произошло», — сказал он. По его словам, он никогда открыто не говорил о ликвидации политика и не был избирателем Směr. По его словам, он не проходил лечение в психиатрической клинике.«Может быть, это было какое-то помутнение. Он более волевой, но чтобы он имел дело с психиатром или чем-то подобным, такого не было».Цинтула был застрелен на площади в городе Хандлова. В среду правительство Словакии проводило выездное заседание в этом городе в районе Приевидза."Перевод в Братиславу занял бы слишком много времени из-за неизбежности операции. Все решится в ближайшие часы", - говорится на странице премьер-министра в Facebook.18:40Президент США Джо Байден осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо как «ужасный акт насилия».«Я встревожен новостями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл молимся за его скорейшее выздоровление и думаем о его семье и народе Словакии», — сказал Байден, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. «Наше посольство находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь», — добавил он.18:30Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо «не имеет оправдания».Российские СМИ пока не комментируют покушение на словацкого премьер-министра, как и государственное информационное агентство ТАСС, они только передают новости.18:18Премьер-министр Словакии все еще находится в операционной, сообщает Denník N, добавляя, что он был доставлен в больницу в Банска-Быстрице на вертолете до 16:00.В связи с этим СМИ напомнили, что в 2016 году Фицо перенес операцию на сердце. Из-за сужения кровеносных сосудов ему была сделана операция по двойному шунтированию.17:59Здоровье Роберта Фицо находится под угрозой. Как сообщает TV Markiza, у сотрудников отделения неотложной помощи больницы в Банска-Быстрице были изъяты мобильные телефоны.17:11Президент Словакии Зузана Чапутова осудила нападение на премьер-министра Роберта Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления.«Я решительно осуждаю жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо сил, чтобы оправиться от нападения в этот критический момент», — написала Чапутова в своем заявлении.Некоторые правительственные политики возложили ответственность за убийство премьер-министра на политическую оппозицию и либеральные СМИ.16:59Полиция усилила наблюдение за посольством Словакии в Праге после нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.Полиция заявила, что не располагает информацией об угрозах в Чехии и следит за ситуацией.16:56Нападавший, стрелявший в словацкого премьер-министра, — писатель и поэт Юрай Цинтула. Ему 71 год, и в социальных сетях он представляет себя как «писатель, поэт и негодующий».16:54Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо осудили европейские и мировые политики.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чувствует себя глубоко уязвленным. «Это отвратительное нападение на моего друга», — сказал он.«Решительно осуждаем чудовищное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, нашу самую ценную общую ценность», — заявила немецкий политик фон дер Ляйен в сети X. Шольц заявил, что шокирован «трусливым нападением».Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он «шокирован и потрясен» новостями о нападении.16:46Президент Украины Владимир Зеленский вошел в число мировых политических лидеров, осудивших нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.«Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении премьер-министра соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме или сфере», — написал украинский президент в сети X.«Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо скоро поправится, и выражаем солидарность с народом Словакии», — добавил он.16:31Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже доставлен спасательным вертолетом в больницу Рузвельта в Банской Быстрице.Как сообщает Denník N, в приемное отделение его доставили на носилках, накрыв одеялом.Во время транспортировки Фицо находился в сознании, и врачи стабилизировали его жизненные показатели.16:26Нападавший, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, законно владел пистолетом, который он, вероятно, использовал при нападении.Denník N сообщил, что нападавшим был 71-летний мужчина из Левице.16:18Чешские политики осуждают нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли, когда он выходил к людям после заседания кабинета министров в городе Хандлова. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал эту новость шокирующей.16:12Как сообщается на странице премьер-министра Словакии в Facebook, Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии. Ему предстоит срочная операция. Его доставили на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку дорога в Братиславу займет много времени. «В ближайшие часы все решится», — говорится на странице в Facebook.16:01Премьер-министр Словакии Роберт Фико получил ранения в живот и руку в результате покушения.

Телеканал Joj сообщил, что стрелявшим был 71-летний мужчина из Левице, а Markiza — что это был мужчина средних лет. Полиция задержала предполагаемого стрелка, а затем оцепила район. Дом культуры был эвакуирован, а охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.

Denník N поговорил с двумя людьми, которые стояли рядом с Фицо, когда в него стреляли. «Я только подошел пожать ему руку», — сказал пожилой мужчина. «Когда раздались выстрелы, я чуть не оглохла», — сказала женщина, по ее словам, она слышала три или четыре выстрела.



Denník N поговорил с двумя людьми, которые стояли рядом с Фицо, когда в него стреляли. «Я только подошел пожать ему руку», — сказал пожилой мужчина. «Когда раздались выстрелы, я чуть не оглохла», — сказала женщина, по ее словам, она слышала три или четыре выстрела.

Президент страны Зузана Чапутова решительно осудила нападение на премьер-министра, назвав его жестоким и безрассудным. «Я потрясена. В этот критический момент я желаю Роберту Фицо сил, чтобы поправиться», — заявила глава словацкого государства.

Михал Шимечка, председатель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», шокирован стрельбой в премьер-министра Фицо. «Мы однозначно и решительно осуждаем любое насилие. Мы верим, что с премьер-министром Фицо все будет в порядке и этот ужасный акт будет расследован как можно скорее», — сказал Шимечка.

Заседание словацкого парламента было прервано после сообщения о покушении. Депутат от партии Фицо Směr Рихард Глюк кричал на депутатов от оппозиции, что это их вина и они несут ответственность.



Как сообщает сервер Plus 7 dni, кто-то крикнул Фицо «Робо, иди сюда». Казалось, он хотел пожать ему руку, и тут раздались выстрелы.