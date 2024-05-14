Украинцы считают мобилизацию несправедливой, говорит посол в Украине Пех
16 мая 2024
21:00
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В украинском обществе существует мнение, что мобилизация не совсем справедлива и что ее можно избежать, заявил посол Чехии в Украине Радек Пех, который был гостем подкаста «Ненужная война» в Киеве в конце апреля. Пех также отметил, что в настоящее время нет ни одного политического субъекта, который пытался бы закончить войну мирным путем.
«Украинцы выясняют, насколько справедливо проходит мобилизация. В обществе есть мнение, что это не совсем так, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Есть также мнение, что мобилизация должна коснуться каждого, и есть подозрения, что это не так», — сказал Пех в специальном эпизоде подкаста «Ненужная война».
Чешский посол в Украине также отметил, что во время войны украинцам по отдельности бывает сложно смириться с тем, что существует определенная обязанность, которая реализуется путем мобилизации. По его словам, есть мнения, что от этого обязательства можно избавиться разными способами.
«Очень важно, чтобы люди знали, что мобилизация касается всех, кто ей подлежит. Что все они равны», — сказал Пех.
Несуществующая политическая жизнь
Далее чешский посол рассказал о текущей политической жизни в Украине, которая, по его словам, не ведется из-за состояния войны.
«Хотя парламент все еще способен проводить заседания, он далеко не полностью сформирован. Это связано с оккупацией, потерей контроля над частью территории, а другие депутаты, возможно, вернулись на свои прежние места работы», — пояснил Пех.
Кроме того, по его словам, в Украине нет ни одного политического формирования, которое пыталось бы закончить войну путем мирного урегулирования, то есть путем уступки территории в обмен на временное перемирие.
«Нет, здесь такого нет. Парламент и его структура остались с прошлых выборов. Здесь нет новых политических сил, популярность которых отслеживается в опросах», — сказал посол.
Чешский посол в Украине также отметил, что во время войны украинцам по отдельности бывает сложно смириться с тем, что существует определенная обязанность, которая реализуется путем мобилизации. По его словам, есть мнения, что от этого обязательства можно избавиться разными способами.
«Очень важно, чтобы люди знали, что мобилизация касается всех, кто ей подлежит. Что все они равны», — сказал Пех.
Несуществующая политическая жизнь
Далее чешский посол рассказал о текущей политической жизни в Украине, которая, по его словам, не ведется из-за состояния войны.
«Хотя парламент все еще способен проводить заседания, он далеко не полностью сформирован. Это связано с оккупацией, потерей контроля над частью территории, а другие депутаты, возможно, вернулись на свои прежние места работы», — пояснил Пех.
Кроме того, по его словам, в Украине нет ни одного политического формирования, которое пыталось бы закончить войну путем мирного урегулирования, то есть путем уступки территории в обмен на временное перемирие.
«Нет, здесь такого нет. Парламент и его структура остались с прошлых выборов. Здесь нет новых политических сил, популярность которых отслеживается в опросах», — сказал посол.
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