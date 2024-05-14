Профсоюзы в Чехии отменили антиправительственную демонстрацию из-за покушения на Фицо

В четверг профсоюзы заявили, что отменили демонстрацию после консультаций со своими словацкими коллегами. Они подчеркнули, что всегда предпочитали достижение консенсуса и социальный диалог. В то же время они призвали премьер-министра Петра Фиалу (ODS) провести переговоры по вопросам, которые будут обсуждаться на акции протеста. Фиала приветствовал этот шаг профсоюзов и считает, что он также будет означать возвращение за стол переговоров.





На демонстрации профсоюзные активисты хотели заявить о себе, например, против увольнений без причины или увеличения пенсионного возраста. По словам представителей ČMKOS, причины для созыва демонстрации сохраняются, поэтому они надеются как можно скорее сесть за стол переговоров с премьер-министром.





На прошлой неделе профсоюзные активисты досрочно покинули трехстороннюю встречу. Они были обеспокоены высказываниями Фиалы о профсоюзах после того, как лидеры потребовали извинений за предыдущие высказывания члена исполнительного совета ODS Павла Дробила о том, что профсоюзы не партнер, а враг. Тогда премьер-министр сказал, что представители профсоюзов показали, как они представляют себе социальный диалог.