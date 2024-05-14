Профсоюзы в Чехии отменили антиправительственную демонстрацию из-за покушения на Фицо
17 мая 2024
09:30
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Представители Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS) сегодня на брифинге дадут комментарии по поводу отмененной демонстрации, которая должна была состояться во вторник, 21 мая, на Малостранской площади Праги. Профсоюзные активисты планировали протестовать против планов правительства по изменению Трудового кодекса или пенсий. Однако мероприятие было отменено, поскольку они хотели внести свой вклад в успокоение ситуации после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшего в среду, и в связи с накалившейся обстановкой в Чехии.
В четверг профсоюзы заявили, что отменили демонстрацию после консультаций со своими словацкими коллегами. Они подчеркнули, что всегда предпочитали достижение консенсуса и социальный диалог. В то же время они призвали премьер-министра Петра Фиалу (ODS) провести переговоры по вопросам, которые будут обсуждаться на акции протеста. Фиала приветствовал этот шаг профсоюзов и считает, что он также будет означать возвращение за стол переговоров.
На демонстрации профсоюзные активисты хотели заявить о себе, например, против увольнений без причины или увеличения пенсионного возраста. По словам представителей ČMKOS, причины для созыва демонстрации сохраняются, поэтому они надеются как можно скорее сесть за стол переговоров с премьер-министром.
На прошлой неделе профсоюзные активисты досрочно покинули трехстороннюю встречу. Они были обеспокоены высказываниями Фиалы о профсоюзах после того, как лидеры потребовали извинений за предыдущие высказывания члена исполнительного совета ODS Павла Дробила о том, что профсоюзы не партнер, а враг. Тогда премьер-министр сказал, что представители профсоюзов показали, как они представляют себе социальный диалог.
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