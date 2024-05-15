Метро «Йиржиго з Подебрад» останется без рекламы, она переместится на Мустек
17 мая 2024
21:00
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Когда пражская станция метро «Иржихо з Подебрад» открылась после реконструкции, она некоторое время выглядела как музей. Все рассматривали новые светильники и алюминиевую плитку, которая блестела новизной. Метро вернулось к своему первоначальному чистому дизайну 1980-х годов. Уже сама поездка по длинному эскалаторному тоннелю вызывала восхищение. Поэтому многие были возмущены, узнав, что здесь планируют вновь установить рекламные плакаты. Теперь Прага объявила, что станция Jiřího z Poděbrad останется в своем нынешнем виде.
«Эскалаторная дорога на новой реконструированной станции останется архитектурно и дизайнерски чистой, без рекламы. И это хорошо, потому что именно такой ее полюбили жители и гости Праги», — написал в своей социальной сети заместитель по транспорту Зденек Гржиб.
Но одной только неприязни к рекламе было явно недостаточно. Возвращение или невозвращение рекламы Йиржи из Подебрад обсуждалось очень долго. С момента ее открытия в ноябре прошлого года. Более чем шестимесячные переговоры завершились успехом благодаря поправке к договору.
Но это не значит, что реклама просто исчезнет из метро. Она просто переместится в другое место. По данным CzechCrunch, это должен быть Můstek. Транспортная компания заключила договор на размещение рекламы в метро с Railreklam, которая управляется BigBoard через Expiria. Railreklam арендует площади в помещениях метро и в вагонах.
Договор заключен с 2019 года, и за рекламу в вестибюлях и на эскалаторах компания выплачивает транспортному предприятию в общей сложности 18,3 миллиона крон. В приложениях к договору указаны конкретные места в метро. Именно поэтому не так просто было просто заявить, что рекламы на Йиржиго из Подебрад не будет. За панели на стенах метро на Иржаке транспортная компания получала около 116 000 чешских крон в год, а за наклейки между эскалаторами — 395 000 чешских крон.
«Реклама была перенесена в другое место, и впоследствии было достигнуто взаимное соглашение с арендатором рекламного пространства. Это был консенсус всех заинтересованных сторон, включая архитектора метрополитена. Поправка к договору с арендатором по этому вопросу была заключена 25 марта 2024 года», — сообщила Анета Рехкова, пресс-секретарь пражской транспортной компании.
«Пражское метро — одно из самых красивых в мире. Поэтому будет хорошо, если мы вместе согласимся с тем, что оно должно оставаться таким и впредь», — добавил Гржиб. Однако на данный момент «Иржиго из Подебрад» — единственная станция метро, которая имеет подобный статус.
Тот факт, что " Йиржиго з Подебрад" удалось отстоять и сделать свободной от рекламы зоной, не означает, что нечто подобное будет сделано и на других реконструируемых станциях. Следующей будет, например, «Флора». Нередки случаи, когда место в метро, где есть реклама, каким-то образом меняется или прекращает свое существование. В таких случаях всегда согласовывается, где можно заново разместить рекламу. Однако пространство метрополитена не резиновое, и реклама, исчезнувшая в одном месте, появится в другом. Кроме того, подыскивается столь же выигрышное место.
Но одной только неприязни к рекламе было явно недостаточно. Возвращение или невозвращение рекламы Йиржи из Подебрад обсуждалось очень долго. С момента ее открытия в ноябре прошлого года. Более чем шестимесячные переговоры завершились успехом благодаря поправке к договору.
Но это не значит, что реклама просто исчезнет из метро. Она просто переместится в другое место. По данным CzechCrunch, это должен быть Můstek. Транспортная компания заключила договор на размещение рекламы в метро с Railreklam, которая управляется BigBoard через Expiria. Railreklam арендует площади в помещениях метро и в вагонах.
Договор заключен с 2019 года, и за рекламу в вестибюлях и на эскалаторах компания выплачивает транспортному предприятию в общей сложности 18,3 миллиона крон. В приложениях к договору указаны конкретные места в метро. Именно поэтому не так просто было просто заявить, что рекламы на Йиржиго из Подебрад не будет. За панели на стенах метро на Иржаке транспортная компания получала около 116 000 чешских крон в год, а за наклейки между эскалаторами — 395 000 чешских крон.
«Реклама была перенесена в другое место, и впоследствии было достигнуто взаимное соглашение с арендатором рекламного пространства. Это был консенсус всех заинтересованных сторон, включая архитектора метрополитена. Поправка к договору с арендатором по этому вопросу была заключена 25 марта 2024 года», — сообщила Анета Рехкова, пресс-секретарь пражской транспортной компании.
«Пражское метро — одно из самых красивых в мире. Поэтому будет хорошо, если мы вместе согласимся с тем, что оно должно оставаться таким и впредь», — добавил Гржиб. Однако на данный момент «Иржиго из Подебрад» — единственная станция метро, которая имеет подобный статус.
Тот факт, что " Йиржиго з Подебрад" удалось отстоять и сделать свободной от рекламы зоной, не означает, что нечто подобное будет сделано и на других реконструируемых станциях. Следующей будет, например, «Флора». Нередки случаи, когда место в метро, где есть реклама, каким-то образом меняется или прекращает свое существование. В таких случаях всегда согласовывается, где можно заново разместить рекламу. Однако пространство метрополитена не резиновое, и реклама, исчезнувшая в одном месте, появится в другом. Кроме того, подыскивается столь же выигрышное место.
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