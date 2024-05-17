Протеста фермеров на этой неделе не будет, он переносится на 4 июня

По словам председателя профсоюза Мартина Пыхи, члены Союза фермеров осознают, что некоторые представители общественности могут упрекнуть фермеров, если они в сложившейся ситуации подъедут на своих тракторах к правительственному зданию. «В то же время их все больше беспокоит будущее сельскохозяйственного бизнеса в Чехии, и они возмущены нежеланием коалиционного правительства исправить ситуацию», — сказал Пыха. Недовольные фермеры не хотят отказываться от акции протеста, но перенесли ее на первый вторник июня.



Откладывая запланированную акцию протеста, фермеры хотят урегулировать ситуацию и открыть пространство для переговоров, сказал президент AK ČR, отметив, что претензии сохраняются. Фермеры также хотят отложить акцию протеста по соображениям безопасности.



В прошлый четверг профсоюзы отменили демонстрацию, запланированную на этот вторник. Они заявили, что хотят помочь стабилизировать ситуацию после убийства в среду премьер-министра Словакии Роберта Фицо.



Последний раз сельскохозяйственные протесты в Чехии проходили 20 марта, когда более 1 600 тракторов и другой техники вышли на дороги в регионах и к границе. В Праге фермеры вышли на демонстрацию 7 марта, в ней приняли участие от 3 000 до 4 000 фермеров и 1 000 сельскохозяйственных машин, по словам представителя Аграрной палаты. На 4 июня запланированы акции протеста в Брюсселе и других странах ЕС. Пыха ожидает, что чешские фермеры присоединятся к европейскому протесту.