Каждый десятый угнанный автомобиль удается вернуть
24 мая 2024
18:00
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В прошлом году в Чехии было угнано 1 949 автомобилей. Наряду с автомобилями Škoda часто пропадают Toyota, а среди представителей более дорогих брендов — BMW и Mercedes. Автомобиль возвращается владельцу примерно в одном случае из десяти, признают в полиции.
«В долгосрочной перспективе наиболее часто угоняемыми автомобилями являются Škoda, за которыми в прошлом году следовали Volkswagen, Ford, BMW и Mercedes», — сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштова. По ее словам, полиция не регистрирует модели, но это делают страховые компании.
«Что касается процентного соотношения, то с этой точки зрения, даже в нашей страховой компании самая частая марка, которую выбирают воры, — это Škoda, зачастую Octavia. Далее по порядку идут Volkswagen, Ford, Peugeot и BMW», — сказал Петр Милата, представитель ČSOB Pojišt’ovna.
Проще говоря, охотнее угоняют те автомобили, которые больше всего продаются в Чехии.
«Но если перевести это в степень вероятности, то есть количество марок по отношению к количеству угнанных, то больше всего шансов быть угнанными у автомобилей Mercedes и BMW», — отметил Милата.
Интересны и конкретные рейтинги отдельных страховщиков, которые довольно сильно различаются. Например, в рейтинге Allianz это Škoda Octavia, Toyota RAV 4, Toyota Corolla, Škoda Fabia и Volkswagen Passat.
Для Generali Česká pojišt’ovna в пятерку лидеров вошли Škoda Octavia, Fabia, Superb, Rapid и Land Rover Range Rover. Модели Toyota не возглавляют все рейтинги, но угнанные автомобили этой марки пользуются большим интересом в Восточной Европе.
Для сравнения, в США, например, модели Hyundai и Kia были самыми угоняемыми в прошлом году, согласно данным Национального бюро страховых преступлений.
«В случае краж двухколесных транспортных средств процент раскрываемости составляет около 40%, а в случае краж со взломом автотранспорта и запчастей — еще меньше», — добавил Якуб Винчалек от имени полицейских.
Однако, по его словам, тот факт, что преступник обнаружен и пойман, не означает, что автомобиль будет возвращен владельцу в целости и сохранности. «По моим оценкам, возвращается примерно один из десяти, то есть 10%», — сказал Винчалек.
Он уточнил, что некоторые марки больше предназначены для разбора на запчасти, а иногда часть автомобиля находят и возвращают. «Другие автомобили перевозятся целиком и довольно быстро исчезают за пределами Чешской Республики, обычно на востоке», — добавил он.
Если в прошлом году было угнано 1 949 автомобилей, то в 2022 году — 2 593, а в 2021 году — 2 336.
Как защититься
Полиция считает, что снижение числа угонов отчасти объясняется появлением более современных противоугонных систем. Они советуют сочетать механические средства защиты, такие как рулевые блокаторы и блокаторы на рычаги переключения передач, с электронными и спутниковыми системами. Различные GPS-локаторы, например, злоумышленникам приходится снимать или демонтировать. Однако полиция предупреждает, что кражами автомобилей занимаются международные организованные группы, обладающие необходимым техническим оснащением.
Сегодня преступники используют различные технологии, чтобы обойти защиту автомобиля с помощью поддельных или скопированных ключей.
«Что касается процентного соотношения, то с этой точки зрения, даже в нашей страховой компании самая частая марка, которую выбирают воры, — это Škoda, зачастую Octavia. Далее по порядку идут Volkswagen, Ford, Peugeot и BMW», — сказал Петр Милата, представитель ČSOB Pojišt’ovna.
Проще говоря, охотнее угоняют те автомобили, которые больше всего продаются в Чехии.
«Но если перевести это в степень вероятности, то есть количество марок по отношению к количеству угнанных, то больше всего шансов быть угнанными у автомобилей Mercedes и BMW», — отметил Милата.
Интересны и конкретные рейтинги отдельных страховщиков, которые довольно сильно различаются. Например, в рейтинге Allianz это Škoda Octavia, Toyota RAV 4, Toyota Corolla, Škoda Fabia и Volkswagen Passat.
Для Generali Česká pojišt’ovna в пятерку лидеров вошли Škoda Octavia, Fabia, Superb, Rapid и Land Rover Range Rover. Модели Toyota не возглавляют все рейтинги, но угнанные автомобили этой марки пользуются большим интересом в Восточной Европе.
Для сравнения, в США, например, модели Hyundai и Kia были самыми угоняемыми в прошлом году, согласно данным Национального бюро страховых преступлений.
«В случае краж двухколесных транспортных средств процент раскрываемости составляет около 40%, а в случае краж со взломом автотранспорта и запчастей — еще меньше», — добавил Якуб Винчалек от имени полицейских.
Однако, по его словам, тот факт, что преступник обнаружен и пойман, не означает, что автомобиль будет возвращен владельцу в целости и сохранности. «По моим оценкам, возвращается примерно один из десяти, то есть 10%», — сказал Винчалек.
Он уточнил, что некоторые марки больше предназначены для разбора на запчасти, а иногда часть автомобиля находят и возвращают. «Другие автомобили перевозятся целиком и довольно быстро исчезают за пределами Чешской Республики, обычно на востоке», — добавил он.
Если в прошлом году было угнано 1 949 автомобилей, то в 2022 году — 2 593, а в 2021 году — 2 336.
Как защититься
Полиция считает, что снижение числа угонов отчасти объясняется появлением более современных противоугонных систем. Они советуют сочетать механические средства защиты, такие как рулевые блокаторы и блокаторы на рычаги переключения передач, с электронными и спутниковыми системами. Различные GPS-локаторы, например, злоумышленникам приходится снимать или демонтировать. Однако полиция предупреждает, что кражами автомобилей занимаются международные организованные группы, обладающие необходимым техническим оснащением.
Сегодня преступники используют различные технологии, чтобы обойти защиту автомобиля с помощью поддельных или скопированных ключей.
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