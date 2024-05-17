Студент-иностранец в Чехии установил камеру в туалете общежития для слежки за девушками
21 мая 2024
08:00
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Против студента, установившего камеру в одном из туалетов общежития Hvězda, возбуждено уголовное дело. Он был немедленно исключен из общежития за грубое нарушение дисциплины, а дело расследует полиция.
Дирекция общежитий и столовых Карлова университета подала уголовное заявление против иностранного студента, который установил камеру в женском туалете в пражском общежитии Hvězda.
Камера была обнаружена на прошлой неделе, и об инциденте сразу же сообщили ректору Карлова университета, дирекции общежитий и столовых и отделу безопасности. Дирекция общежития призвала к сотрудничеству студентов соответствующего этажа, и после дальнейшего расследования подозрение против студента из Японии подтвердилось.
Йитка Яношова, руководитель колледжа, подтвердила факт обнаружения камеры: «Была найдена камера, которую студент ненадолго разместил в туалете. Студент признался и был исключен из общежития». Она добавила, что колледж изучает этот вопрос: о находке было сообщено повсеместно, и студенты, проживающие в общежитии, получили информационное письмо. Карта памяти из камеры была изъята полицией.
По ее словам, записывающее устройство нашла под унитазом одна из студенток. «Мы рады, что преступник признался в содеянном и в общежитии Hvězda снова стало спокойно и безопасно», — сказала Яношова.
Договор на проживание студента был немедленно расторгнут за грубое нарушение правил поведения, и молодой человек немедленно покинул общежитие. Кроме того, руководство вуза подало уголовное заявление в чешскую полицию, которая принимает меры в рамках уголовного разбирательства. Вуз, где учится студент в Токио, и посольство Японии также были проинформированы о случившемся.
Пресс-секретарь чешской полиции Рихард Хрдина подтвердил, что полиция занимается этим делом. «В данном случае речь идет о преступлении против гражданского сосуществования, о котором сообщили в соответствующий административный орган для проведения расследования», — пояснил он. По его словам, студенту грозит штраф.
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