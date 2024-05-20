В Праге автобус столкнулся с грузовиком, 12 раненых
23 мая 2024
09:40
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Спасатели, полиция и пожарные ликвидируют последствия серьезной аварии, произошедшей в четверг утром в Праге 4, где автобус общественного транспорта столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, пострадали 12 человек. Спасатели объявили первый уровень травматической готовности.
О происшествии сообщила полиция в сети X. «Мы выехали по вызову на дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Залеси и Сулицкой в Праге 4. На месте происшествия находятся 12 пострадавших», — сообщили в полиции.
Спасательная служба сообщила, что все пострадавшие находятся вне опасности для жизни. Это незначительные травмы.
В связи с большим количеством раненых служба скорой помощи объявила так называемый травматический план, который представляет собой экстренную систему, при активации которой больницы обычно начинают готовиться к приему большего количества пациентов, особенно в травматологии.
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