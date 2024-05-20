В Праге автобус столкнулся с грузовиком, 12 раненых

О происшествии сообщила полиция в сети X. «Мы выехали по вызову на дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Залеси и Сулицкой в Праге 4. На месте происшествия находятся 12 пострадавших», — сообщили в полиции.





Спасательная служба сообщила, что все пострадавшие находятся вне опасности для жизни. Это незначительные травмы.





В связи с большим количеством раненых служба скорой помощи объявила так называемый травматический план, который представляет собой экстренную систему, при активации которой больницы обычно начинают готовиться к приему большего количества пациентов, особенно в травматологии.