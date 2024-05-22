Позор на чемпионате мира по хоккею: в Остраве ограбили комнаты латвийских хоккеистов

«Информация о краже в одном из отелей, где остановились команды, правдива, и единственная команда, которой был нанесен ущерб, — это латыши», — сказала Ирена Шашкова, заместитель президента оргкомитета чемпионата мира в Остраве.





Она добавила, что трудно найти слова, чтобы объяснить это событие. «Более двух лет мы всей командой готовили чемпионат до мельчайших деталей и заявляли, что обеспечение безопасности — наш приоритет», — сказала Шашкова.





По ее словам, три номера в отеле были повреждены: из одного пропали 20 евро, из другого — 50 евро, из третьего — зарядные устройства.





«Мы крайне сожалеем о случившемся, мы немедленно извинились перед латвийской командой и тесно сотрудничаем с чешской полицией, чтобы расследовать весь инцидент», — резюмировал заместитель президента оргкомитета чемпионата мира в Остраве.





Пресс-секретарь остравской полиции Павла Йироушкова подтвердила информацию о краже в отеле, где остановилась латвийская хоккейная команда.





«Во вторник, 21 мая, неизвестный преступник проник в три номера, не применяя насилия, и похитил наличные деньги на общую сумму 16 000 чешских крон. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают и оценивают всю информацию, а также предпринимают дальнейшие процессуальные действия», — сказала представительница полиции.





