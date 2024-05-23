Сборная Чехии вышла в финал чемпионата мира по хоккею
26 мая 2024
09:30
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Чешские хоккеисты сыграют за золото на чемпионате мира по хоккею спустя 14 лет.
Чехи в результативном матче выиграла со счетом 7:3. За игрой наблюдали 17 413 зрителей, и рекорд посещаемости с прошлого чемпионата мира в Чехии в 2015 году уже побит. Решающее преимущество Чехия оформила во втором периоде, забросив три шайбы за три минуты.
Сегодня, 26 мая, Чехия поборется за титул на чемпионате мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила трансляцию медальных игр на Староместской площади, так что в воскресенье люди смогут прийти и поболеть в центре Праги. Рабочие начали устанавливать большие экраны и сцену в субботу днем. Кроме того, здесь будет установлено несколько киосков с закусками. Матч за третье место будет проходить в воскресенье с 15:20, поединок за золото начнется в 20:20. Соперником чешской команды будет Швейцария.
Сегодня, 26 мая, Чехия поборется за титул на чемпионате мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила трансляцию медальных игр на Староместской площади, так что в воскресенье люди смогут прийти и поболеть в центре Праги. Рабочие начали устанавливать большие экраны и сцену в субботу днем. Кроме того, здесь будет установлено несколько киосков с закусками. Матч за третье место будет проходить в воскресенье с 15:20, поединок за золото начнется в 20:20. Соперником чешской команды будет Швейцария.
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